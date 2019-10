Troede han skulle dø om ti år

I sommer ramte den dansk-irske rapper Liam O'Connor en milepæl, da han rundede 40 år.

Men selv om han statistisk set er halvvejs igennem livet, så har han ikke følelsen af at have nærmet sig panikalderen.

Se også: Dansk stjernepar går fra hinanden

Den såkaldte midtvejskrise, hvor man stopper op og gransker sit liv og finder ud af, at der er en masse, man stadig mangler at opleve og udrette, tog rapperen, der i dag er aktuel med albummet 'Ekkokammer', nemlig i en tidlig alder.

- Jeg havde den allerede som 25-årig, for der var jeg overbevist om, at jeg havde levet halvdelen af mit liv, siger rapperen, der har skabt sig et navn under initialerne L.O.C. og brød igennem med sange om det hurtige liv, sprut og stoffer - alt det, der på det tidspunkt fyldte for ham.

- Folk får jo en midtvejskrise, fordi de finder ud af, at pengene ikke stemmer i deres selvopfattelse. Og så begynder de at opføre sig dumt eller at gøre et eller andet hjernedødt. Men der har jeg allerede været som yngre, siger rapperen.

Ned i dybet

Han mener, at krisen opstår, når folk bliver bevidste om, at de en dag skal dø. Og selv har han ikke et problem med at se døden i øjnene.

Når man har levet på kanten, bliver man nemlig mindre bange for at kigge ned i dybet.

- Jeg kan se på mine jævnaldrende, at der er mange, der går i en form for benægtelse. Men den benægtelse handler ofte om manglen på afklaring, forklarer han.

- Jeg tror reelt set, det handler om, at man får stukket sin egen dødelighed i hovedet. Og der er jeg jo på en måde heldig, for jeg er en af de tosser, der har siddet og kigget på den dødelighed i forvejen, og jeg har været meget fascineret af den og fundet en lethed i den. Så tror jeg ikke, det rammer på samme måde, siger han.

Se også: L.O.C. rasende på jysk festival

For tre år siden blev rapperen far for første gang, og det har alligevel sat sine spor.

- Da jeg fik Constantin, var min første tanke, at jeg skal af sted herfra før ham. Jeg blev så opmærksom på, at jeg skal passe på ham, og jeg håber, at jeg er her længe nok til, at han kan passe på sig selv.

- Det at blive far er en påmindelse om, at der er et ur, der tikker. Men jeg har stirret længe på det ur, og for mig har det betydet, at jeg er blevet bedre til at dyrke nuet. Det er jo ikke nok at leve. Man er også nødt til at have noget at leve for, siger L.O.C.

Alkohol på hylden

Rapperen var stadig teenager, da han trådte ind i den danske musikbranche i gruppen Alzheimerklinikken. Siden blev han kendt som en del af først gruppen B.A.N.G.E.R.S og siden hiphopkollektivet F.I.P.

I 2001 udkom han med soloalbummet 'Dominologi' med sange som 'Absinthe' og 'Drik din hjerne ud', men fire år senere lagde han alkohol på hylden.

Se også: Nu taler L.O.C. om bruddet

I dag er festerne for alvor afløst af forældrerollen.

- Det er to år siden, jeg har været på en bar eller en natklub, og jeg har ikke lyst, siger rapperen, hvis nye sange blandt andet kredser om religion, kønsdebat og opgør med perfekthedskulturen og den verden, vi har skabt.

- Jeg vil gerne male et samtidsbillede af min generation anno 2019. Jeg skal jo ikke gøre det for ungdommen, det ville være en falliterklæring. Det skal handle om det, der betyder noget for mig, siger han.

Inspireret af søn

Derfor har hans søn også inspireret ham.

- Jeg har fundet ud af, at jeg ikke længere kan skrive sange uden at skrive til min søn. Så jeg måtte have den sang til ham ud af systemet først, og jeg skrev en, som egentlig ikke skulle med på pladen.

- Bagefter skrev jeg resten af albummet, men da jeg lyttede det igennem, syntes jeg, at det virkede aggressivt og bittert, forklarer rapperen.

Derfor endte nummeret 'Abu Constantin' (betyder Constantins far, red.), hvor rapperen synger om, hvordan han vil gøre alt for at beskytte sin søn, alligevel på 'Ekkokammer'.

Se også: L.O.C. raser: Sex, vold og Christiane

- Jeg fandt ud af, at den sang, som egentlig bare var en demo, skulle med, for den gav det hele mening og forklarer, hvorfor jeg har det sådan, som jeg har det, og hvor jeg er i dag, siger L.O.C.