Troels Trier: Jeg har skrevet min sidste sang

Multikunstneren er på ingen måde pensionsmoden og mener selv, at han lever højt på det, han kalder publikums dårlige smag

Han fejrede 80 års fødselsdag i januar.

Og egentlig skulle han have brugt en god del af foråret af sommeren på landevejen med sit store musikalske repertoire – en slags 50 års jubilæumsfejring – men det satte coronanedlukningen en stopper for.

Turnéen er nu udskudt.

Så nu bruger multikunstneren Troels Trier tiden på sin anden store kunstneriske passion, at male billeder. Og så på fårene på gården hjemme på Fyn.

Og på den tamme krage, Jens Otto Krag.

– Jeg har haft en lille corona-ferie, men jeg er udstyret med et gen, der gør, at jeg med vold og magt skal udfolde mig kunstnerisk. Jeg kan ikke lade være, siger han.

Det økolandbrug, han på et tidspunkt drev, er droppet.

– Det var en ren underskudsforretning, konstaterer han nøgternt.

– 80 år. Har du så ikke nogen skavanker, der gør dig for gammel til at farte land og rige rundt?

– Jeg er rigtig barnlig, så jeg føler mig ikke så gammel. Og så lider jeg måske af ADHD, siger han halvt i spøg og tilføjer:

– Fysisk har jeg aldrig haft det bedre.

Det er efterhånden flere år siden, han har været på landevejen med sin musik, og selvom man kunne tro, at den udskudte turné havde fået ham til at kreere nye musikalske ørehængere, er det ikke tilfældet.

– Nej, jeg har skrevet min sidste sang. Jeg har skrevet så mange, at jeg ikke har brug for at skrive flere.

– Og takket være publikums dårlige smag, så går det jo meget godt, med dem, der er. Det er det samme med mine malerier. Det går faktisk skide godt, siger han og fortæller, at Bryggeriet Refsvindinge i forbindelse med den planlagte jubilæumsturné kreerede en specialøl med navnet Røde Mor.

Faktisk er det 15 år siden, at Troels Trier i musikalsk sammenhæng sidst har stået på en scene. Men så begyndte han at holde foredrag, og da interessen var stor, kom ideen om igen at træde op som musiker og sanger.

Selvom de 80 år ikke umiddelbart tynger Troels Trier, så tænker han dog på et punkt på, at han har de fleste leveår bag sig. Det handler om den tamme krage.

– Han er ni år, og krager kan blive 30-40 år, så jeg overvejer at oprette en fond, der skal tage sig af ham, når jeg ikke er her mere, siger han.