- Tror ikke mobning skyldes 'Årgang 0'

Rachel Ellebye fra 'Årgang 0' er hovedpersonen i aftenens udgave af 'Til middag hos'.

Se også: Store nyheder fra 'Årgang 0'-Rachel

Den tv-vante pige fortæller lidt om, hvordan det har været at være på tv hele sit liv samt om tiden, hvor mobning fyldte en stor del i hendes liv.

- Mit liv har jo altid heddet, at så er jeg med i det her i 'Årgang 0', og så kommer de og filmer et par gange om året, og så kommer det i tv, og så kører det ligesom igen og igen, siger Rachel i aftenens afsnit.

- Det har været anderledes i forhold til en almindelig opvækst, for der var nogle perioder omkring 7-8 klasse, hvor jeg havde det lidt svært i skolen, der synes jeg måske ikke lige, det var så fedt at at blive filmet - og der sagde jeg også nogle gange til kameraet, at nu filmer vi ikke lige i skolen de næste par uger.

Micki Cheng spørger dernæst ind til, om det var mobning, som Rachel oplevede på skolen, hvortil Rachel svarer:

- Der var noget, ja. Jeg tror bare, det er en ting, som rigtig mange kan blive udsat for. Jeg tror dog ikke, det var fordi, jeg var Rachel fra 'Årgang 0', jeg tror, jeg lige så godt kunne være Rachel, apoteker-datteren, der kunne være blevet mobbet.

Se også: 'Årgang 0'-Rachels tøj stjålet

Se med i aften, hvor Rachel også fortæller, hvordan hun mødte sin nuværende kæreste. Det er 19.00 på TV3.