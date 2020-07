Truer kritikere: 'Vil offentliggøre dit navn'

Den kendte smykkedesigner Mai Manniche har fået nok.

Tager man et kig på Googles anmeldelsessystem, er det ikke et positivt indtryk, man efterlades med hos JEWLSCPH, som Mai Manniche står bag.

Ud af 66 anmeldelser er langt størstedelen på én stjerne, og kritikken er øredøvende.

'Kunne man give 0 stjerne, det er desværre ikke muligt, så var det på sin plads her.'

'Overpriser og kvaliteten er så ringe som den kan blive. Kundeservice som aldrig svare..'

'Så ringe kvalitet, at det halve kunne være nok. Sidste gang jeg køber noget derfra.'

Det fik lørdag Mai Manniche til tasterne, hvor hun svarede et flertal af anmeldelserne benhårdt med et løfte om at offentliggøre deres navne på sin blog.

'hvad er årsagen til din ene stjerne? Vi har aldrig haft dig som kunde, og det er alene chikane du her udfører mod os og vores virksomhed. Vi vil offentliggøre dit navn på vores blog, så din familie, kollegaer og ikke mindst chef, kan se hvordan du udføre hate', lyder et svar fra JEWLSCPH, der går igen til flere.

En anden anmelder skriver, at hun overvejede et køb i smykkebutikken, men kom fra det, da prisen var 'alt for høj'.

I svaret fra Mai Manniche fremgår det, at hun har fundet ud af, at anmelderen arbejder på en skole.

'At du alene udøver hate og mobning understreger din person - men det er da dejligt hvis du mener at din arbejdsgiver på din skole mener, at du er et godt eksempel på god opførsel. Så har du selvfølgelig heller ikke noget problem med at fortælle os hvilken skole du arbejder på?', skriver hun.

Mai: Skyldes coronakritik

Det opsigtsvækkende svar har en årsag. Ifølge Mai Manniche er det nemlig ikke mennesker, der har handlet hos hende, som skriver anmeldelserne, men i stedet folk der ønsker at skade hendes forretning, fordi hun og hendes mor undervejs i coronakrisen har talt alvorsgraden ned.

- Du kan se, at de fleste anmeldelser er lavet lige omkring, da corona startede, hvor vi ytrede os. Det gav en masse hate. Jeg er først nu blevet opmærksom på, at de étstjernede anmeldelser ligger der. Det har intet at gøre med min forretning, det er svinere til mig og min mor, siger en Mai Manniche til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det her viser, at Google-anmeldelser reelt er værdiløse, når det som her bare bruges som chikane af folk, der aldrig har været kunder hos os

Frustreret Blachman: - Vi har ikke engang knaldet

Hun mener ikke, at hun truer, når hun siger, hun vil offentliggøre folks navne på sin blog, 'så din familie, kollegaer og ikke mindst chef, kan se hvordan du udfører hate'.

- Det er ikke trusler. Jeg gør bare, hvad de gør. De har skrevet en offentlig anmeldelse af mig, som jeg går ud fra, at de står ved. Det her er noget, vi oplever i bølger, når vi er meget fremme i pressen eller andre steder. Det er et generelt problem, og jeg gider ikke finde mig i det, fordi jeg har en holdning til en debat, siger Mai Manniche.

Hun lover samtidig, at hun vil stå ved sit ord, samle folks navne og lægge dem ud på bloggen, da hun hævder at have dokumentation for, at der ikke er tale om rigtige kunder.

- Vi har en historik, hvor vi kan se, om vi har haft en korrespondance med en, der hedder, som de gør. Vi kan dokumentere alt. Jeg tager det meget alvorligt, hvis nogen har haft en dårlig oplevelse, men de her mennesker har aldrig handlet hos os. De vil bare skade min forretning, siger hun.