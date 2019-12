Truer liderlige mænd: Når afslørings-tiden kommer, så skåner jeg ingen

Det siges, at det skulle være lettere at skrive, hvis man har noget på hjerte. Og det må man sige, at den dansk-kurdiske forfatter Sara Omar har.

Hun skriver med livet som indsats, og siden sin første anmelderroste udgivelse, 'Dødevaskeren', har hun været under politibeskyttelse. For den truede forfatter vil reformere islam, og det har resulteret i en horde af fjender.

Men nu døjer 33-årige Sara Omar med en ny hovedpine.

I et opslag på Facebook beskriver Sara Omar, hvordan diverse mænd forsøger at invitere hende ud. Nogle tyer sågar til så drastiske metoder, at de sender såkaldte dickpics i forfatterens retning.

Og det finder hun sig ganske enkelt ikke i:

'Og til de af jer, som har travlt med at sende billeder med mere for stolt at vise mig jeres kronjuveler og mandslem i jeres masturberende hænder - STOP. For når afsløringstiden kommer, så skåner jeg ingen af jer. Især de af jer, hvis profilbillede afslører en familie bestående af kone og børn. I burde vide bedre!', skriver hun.

Opslaget har affødt stribevis af likes og mange positive tilbagemeldinger. For eksempel skriver Rigina Hardardottir:

'Du er en løvinde med både kæft og kløer klar til næste forsvar! Jeg synes, at du burde offentliggøre de billeder og dele dem med arbejdsgiveren, de skal Stoppes!'

'Kære Sara. Jeg beklager meget på vegne af de af mine kønsfæller, som er afsporede, ustabile og formentligt kognitivt udfordrede (pæn måde at sige: De er stupide og snotdumme).', skriver Jørgen Krogh Larsen i kommentarsporet.

Sara Omar har tidligere fået en pris af EB. Foto: Jonas Olufson

Sidste år blev Sara Omar tildelt Årets Victor 2018, som er Ekstra Bladets hæderspris, der er uddelt siden 1980 til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke i særlig grad lever op til den kritiske journalistik, Ekstra Bladet står for.

26. november i år udgav hun 'Skyggedanseren', som er opfølgeren til 'Dødevaskeren'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sara Omar og hendes forlag, men hun har ikke ønsket at kommentere opslaget yderligere.