Tryner Casper: Så meget tjener Frank

Casper Christensen og Frank Hvam plejer at køre økonomisk parløb.

Når den ene kommer på en god idé, er den anden som regel med på legen og ikke mindst med i indtjeningen.

Sådan har det været siden 'Casper & Mandrilaftalen' og efterfølgende i 'Langt fra Las Vegas', standupshowet 'Casper og Frank - nu som mennesker', 'Dan-Dream' og 'Klovn'.

I dag lægger Frank Hvam dog betydelig økonomisk distance til Casper Christensen, som ellers tidligere har været den mest succesfulde forretningsmand af de to.

I rekordåret 2019 tjente Frank Hvam 8,8 millioner kroner før skat i sit personlige holdingselskab, KVABS.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab.

Til sammenligning havde Casper Christensen et underskud på 865.000 kroner før skat i sit holdingselskab, BabyRhum.

Skyldes nyt samarbejde

Forklaringen på den økonomiske magtforskydning skal findes hos guldkalven Mick Øgendahl, Danmarks rigeste komiker.

Under titlen 'Det gode selskab' slog Frank Hvam og Mick Øgendahl kludene sammen som klovnen fra Viborg og den væksthæmmede fra Falster for et par år siden.

Samarbejdet kostede begge komikere penge i 2018, men det skulle hurtigt efter vise sig at bære frugt.

Allerede i 2019 var deres landsdækkende og lukrative turné udsolgt flere steder.

Når man kun har udgifter til transport, et rødt bagtæppe, nogle lamper samt få dages leje af koncertsale hvert sted, er der en stor avance på billetten, der blev solgt for op mod 420 kroner.

Det har givet udslaget i Frank Hvams økonomi i 2019.

Med en bruttofortjeneste - omsætning fratrukket udgifter til vareindkøb - på 10 millioner kroner havde KVABS også nok til en pæn løn og et flot udbytte.

I 2019 udbetalte Frank Hvam omkring halvanden million kroner i løn til firmaets to ansatte og udloddede 5,3 millioner kroner i udbytte.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Frank Hvam og Casper Christensen, men uden held.