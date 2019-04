Turné-nyhed: Her kan du opleve Maria & Bea

De to sønderjyske hiphoppere valgte som bekendt at forlade 'X Factor', efter 18-årige Bea Sarockaites far døde pludseligt dagen før kvartfinalen som følge af en hjerneblødning.

Trods den tragiske begivenhed har de to unge kvinder ikke tænkt sig at opgive deres relativt nye musikkarriere.

Når 'X Factor'-finalen løber over skærmen fredag, bliver det nemlig med rapduoen tilbage på scenen.

Maria og Bea tilbage i 'X Factor'

Derudover har de på Instagram meddelt, at de satser benhårdt på at fortsætte med at optræde.

En del af sangernes fremtidsplaner er nu blevet offentligjort via et par af diskotekerne i Crazy Daisy-kæden, der har sat pigerne på programmet allerede i slutningen af måneden.

Således vil man lørdag 27. april kunne opleve Maria & Bea på både Crasy Daisy i Aars og Crazy Daisy i Fjerritslev.

Det fremgår ikke, hvilket materiale Maria & Bea vil optræde med, men mon ikke koncerten inkluderer et par af deres mindeværdige hits fra 'X Factor-karrieren såsom Nicki Minajs 'Anaconda' og Bomfunk MC's megahit 'Freestyler'.

Efter tragisk dødsfald: - Det slet ik’ det sidste I har set af os