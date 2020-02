Tv-babe afslører: Jeg er frankofil

Gunnvør Vigarsdóttir har en stor kærlighed for det franske, og det får man at se i den nye sæson af 'Forsidefruer'

En ny sæson af det uhyre populære TV3-program 'Forsidefruer' havde torsdag aften premiere.

Blandt deltagerne er som altid Gunnvør Vigarsdóttir, der får en hovedrolle i sæsonen, når hun inviterer de andre fruer en tur til Paris - en by, der betyder virkelig meget for hende.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende forud for den nye sæson.

- Den mest glædelige begivenhed for mig i denne sæson er jo, at vi er i Paris. Jeg har boet i Paris og er utroligt frankofil, så jeg viser de andre byen, smiler hun.

Hun er kommet meget i Frankrig siden barnsben, og efter hun blev færdig med at studere, boede hun et år i Genevé, hvorefter hun flyttede til Paris som en del af sit studie.

- Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bliver ældre, men jeg elsker Paris. Det var i starten af 20'erne, det var fest og farver. Paris er også en fantastisk by, det er svært ikke at blive forelsket i den, siger 36-årige Gunnvør Vigarsdóttir.

'Forsidefruerne' samlet forud for den nye sæson. Tina Lund, der til daglig bor i Dubai, var ikke til stede. Foto: Jonas Olufson

For meget drama

Men sæsonen byder naturligvis ikke kun på turen til Paris. Seerne får lov at følge fødslen af Jackie Navarros snart fem måneder gamle barn og kommer et spadestik dybere i den nu løste konflikt mellem Janni Ree og Amalie Szigethy. Særligt dramaet er noget, der kan få Gunnvør Vigarsdóttir til at drage et opgivende suk.

- Jeg tror, jeg er blevet bedre til at acceptere, at det er en præmis i et program som det her, at der er meget fokus på de indbyrdes relationer, og når jeg siger det, så mener jeg på dramaet. Det er det, som på en eller anden måde bliver dyrket. Ærligt, jeg synes ikke, det er særligt interessant, men det er jo noget, som afsenderen på programmet ved mere om end jeg, siger forsidefruen med de færøske rødder.

Hun beskriver det som en del af jobbet.

- Jeg har fundet mig til rette i, at det er et job, der passer rigtig godt ind, hvor jeg er i livet med tre små børn, konstaterer hun.

Hvordan det går Gunnvør Vigarsdóttir og de andre forsidefruer kan ses hver torsdag klokken 20 på TV3.