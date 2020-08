Tv-babe viser sin krop få uger efter hård fødsel

Tidligere deltager i 'Ex on the Beach' Simone Frederiksen er fem uger efter fødslen af sin søn tilbage på sin gamle vægt

Fem uger er gået, siden Simone Frederiksen blev mor til sin søn Luca, og trods en vægtøgning på 25 kilo under graviditeten er den tidligere 'Ex on the Beach'-stjerne nu tilbage på den vægt, hun havde før graviditeten.

Det skriver hun på Facebook, hvor hun har postet et billede af sig selv i undertøj både under graviditeten og nu fem uger efter fødslen.

Ifølge Simone Frederiksen er det dog hverken motion eller kost, der ligger til grund for vægttabet. Det er tværtimod rollen som alene-mor, der tager hårdt på hende.

'Det er skisme hårdt. Men det er uden tvivl det værd! Al den kærlighed overskygger alt. Jovist - selvfølgelig har jeg tudeture med kleenex, mange slags chokolader ved min side og 2 timers søvn. Men igen, når man så sidder i flere timer og bare stirre på det lille væsen, det væsen som bare ligger og sover stille og roligt (efter 3 timers intens gråd) - ja så glemmer jeg alt det hårde ved at være mor. Fordi hold nu op hvor gør du mig lykkelig', skriver hun.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at vægttabet nok primært skyldes, at mange af de kilo, hun havde taget på, var væske.

- Men de sidste 'almindelige' kilo, jeg havde taget på, kan jeg ikke sige med 100 procent sikkerhed, hvorfor de er forsvundet så hurtigt. Men jeg tror, det er en kombination af hele forløbet. Jeg har i hvert fald ikke trænet, siger hun.

Simone tog 25 kilo på undervejs i sin graviditet. Foto: Privatfoto

Mange komplikationer

Rejsen fra at være gravid og til nu at være mor til Luca har da også for Simone Frederiksen været præget af komplikationer.

I slutningen af graviditeten blev hun indlagt med hævelser, der mindede om svangerskabsforgiftning, og da Luca skulle komme til verden ved planlagt kejsersnit, mistede Simone Frederiksen mere end tre liter blod og måtte indlægges på intensiv i et par dage.

Hun fortæller, at det først nu er ved at gå op for hende, hvor alvorligt et forløb, hun har været igennem, og det gør hende lidt skræmt og ked af det at tænke tilbage på det.

- Meget af den tid, jeg var indlagt på intensiv, kan jeg slet ikke huske. Men jeg har fået fortalt hele forløbet af kirurgen og jordemoderen, der var til stede,og så har jeg læst min journal, siger hun.

Simone Frederiksens mor var alene med Luca de første dage, og det fylder også en del for den nybagte mor.

- Jeg kan godt få følelsen af at blive lidt skræmt og ked af det. Mest fordi min mor sad tilbage i uvished og var rigtig bange og nervøs - og så havde hun også lige min nyfødte søn at tage sig af.

- Og da jeg så endelig kommer retur, så har jeg udover kejsersnittet en reoperation samt et stort blodtab i bagagen. Så jeg er alt andet lige ikke helt på toppen. Men jeg sørger også for at huske at sige til mig selv, at jeg har gjort og stadig gør mit bedste, siger hun.

Og det er endnu ikke ovre med hospitalsbesøgene, for Simone Frederiksen døjer stadig med lav blodprocent og to blodansamlinger efter fødslen. Hun fortæller dog, at der gerne skulle gå i sig selv, og at hun og Luca mest af alt har det dejligt.