Tv-deltager viser flot vægttab: - Jeg har ikke gået i fitnesscenter

Tv-deltageren Karina Arensbach har de sidste år ikke haft tid til at pleje sig selv, fordi hun har brugt alt sin energi på at være mor til to børn med en sjælden diagnose. Men i 30 års fødselsdagsgave fik hun et livsstilsændringsforløb af sin mand, som har ført til et imponerende vægttab.

Karina Arensbach har været i gang med sin livsstilsændring siden 27. maj i år. Indtil videre har hun tabt sig 7,2 kilo, og hun mangler fortsat at tabe sig fire kilo for at nå sit slutmål.

Karinas datter, Nalina Arensbach, smeltede hjeter, da hun deltog i TV2-programmet 'De sjældne danskere'. Siden da har Karina fået stor succes på Instagram, hvor hun deler billeder fra sin hverdag som mor til to børn med en sjælden diagnose. Nalina og lillebroren Noor er begge født med Sticklers syndrom.

Karina og datteren, Nalina, til scanning af lillebror Noor før han blev født. Foto: Jonas Schnack Krog/Pipeline Production/TV 2

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har to børn med sjældne diagnoser. Jeg har egentligt bare tænkt, at jeg skulle bruge min tid kun der, og selvfølgelig skulle jeg det. Men jeg har bare glemt, at det også er okay at lave noget selv - andet end at være mor, siger Karina Arensbach til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft to rigtig hårde graviditeter, så i stedet for at gøre noget ved det, så har jeg bare udskudt det, fordi hospitalsindlæggelser og indkaldelser har været vigtigere. Så energien har bare ikke været til at gøre noget ved det, men, som jeg også har lært nu, hvis man ikke gør noget ved det, så har man heller ikke noget energi på de dage, hvor man skal bruge lidt ekstra, fortæller hun videre.

Nu var tiden inde

Nu har den 30-årige mor besluttet sig for, at hun ikke længere ville glemme at bruge tid på sig selv.

- Nu er tiden inde til, at man tænker over, hvad man gerne vil. Jeg vil også gerne løbe om kap med min datter ned ad vejen, uden at skulle få ondt i kroppen, siger Karina.

Karinas datter Nalina. Foto: Morten Bastholm/Pipeline Production/TV 2

Hun er ikke gået på kur, men har i stedet fulgt et livsstilsændringsforløb, som har ændret hendes vaner.

- Jeg har fulgt de planer, og efterfølgende har jeg tænkt over, hvad der er godt for mig at spise, og hvad der ikke er godt for mig at spise, og så er det egentlig sket ret meget af sig selv, fortæller Karina om sit vægttab.

- Jeg har ikke gået i fitnesscenter, tilføjer hun. Men hun har også haft fokus på motion i sit forløb.

- Jeg er begyndt at cykle og været opmærksom på at gå 10.000 skridt om dagen, siger Karina.

