Tv-dommer delte slibrige Tinder-beskeder: Derfor stopper hun

'Er du liderlig?', 'Så kommer jeg og knepper dig der', 'Jeg knepper mødre'.

Det er ikke i småtingsafdelingen, hvad dommer på TV2's 'Nybyggerne' Mette Helena Rasmussen har oplevet på datingappen Tinder igennem det seneste års tid.

På sin Instagram-profil har hun løbende delt de mere eller mindre vanvittige beskeder, som liderlige mænd har sendt hende. Det er sket under hashtagget #morpåtinder, og det har skabt en stor fanskare.

Derfor var det også en flok skuffede følgere, der mandag kunne logge på Instagram til følgende besked fra Mette Helena Rasmussen.

- Jeg tænkte, at I skulle The First To Know... Jeg er efter næsten et års intens Tinder indsats kommet frem til, at så meget siger Tinder mig heller ikke, og jeg sletter appen. Tak fordi I har fulgt med i mit røvsyge singlemor liv, skriver hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Helena Rasmussen, der kortfattet skriver, at hun ikke ønsker at uddybe emnet.

Mette Helena Rasmusen. Foto: Nanna Navntoft

Hvad søger du?

I maj måned i år fortalte hun i et interview med Ekstra Bladet, at hun håbede at finde kærligheden på Tinder, hvor den meget direkte tone dog overraskede hende.

- Der er ikke noget galt i at være vild med sex eller at lægge op til sex. Det er mere det der med, hvor hurtigt man får sagt det.

- Jeg skrev engang, at jeg var i Odense og overvejede at besøge H.C. Andersens hus, og så skrev en, at han hellere syntes, at jeg skulle komme hjem til ham og blive 'blindfolded'.

- Man skal gå grueligt meget igennem for at finde det menneske, der virkelig kan rumme en og holde af en, og hvor man vil det samme, sagde Mette Helena Rasmussen dengang.

Til stor morskab for sine mange følgere har tv-dommeren dog valgt at tackle de meget direkte mænd med humor.

- Det er så svært, når en skriver: 'Hvad søger du?'

- Det er et rigtigt og et forkert svar - er det en kæreste eller bare sex, og det er hårdt at skulle begynde med at afsløre det, og derfor har jeg fundet ud af, at man kan svare andre ting.

- Man kan sige, at man leder efter mennesker, der griner meget. Man kan sige, at man leder efter en, der vil invitere en på Michelin-restauranter, så man får brudt den hårde tone med lidt humor, sagde Mette Helena Rasmussen.