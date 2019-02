TV-dommer jubler

Det er langt om længe lykkedes Cecilie Lassen og husbonden, Silas Bjerregaard, at sælge deres treværelses lejlighed i København.

Ægteparret købte de 79 kvadratmeter på Amager i 2016 for 3,8 millioner kroner og fik god pose penge med fra salget.

Den kvindelige køber gav 4.675.000 kroner for lejligheden, hvilket udløser en gevinst på 875.000 kroner.

Lejligheden var oprindeligt sat til salg for 5.350.000 kroner, men blev handlet for knap 4,7 millioner kroner. Foto: Boliga

Cecilie Lassen er naturligt lykkelig over at have solgt lejligheden - ikke mindst på grund af køberen.

- Vi er mægtig glade.

- Den perfekte køber blev fundet, og vi ønsker hende en skøn tid i Badensgade, siger den tidligere balletdanser, der skal være ude af lejligheden 1. marts.

Store nedslag

Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard, der er musiker, fik dog ikke den pris, de oprindelig krævede.

Parret satte for første gang lejligheden til salg i juli 2018 for 5.350.000 kroner.

Senere slog de 200.000 kroner af prisen i to omgange, før de gav håndslag på de knap 4,7 millioner kroner.

Nyt hus

Lassen nedkom i efteråret 2017 med sin førstefødte efter en hård omgang bækkenløsning.

Til at huse den voksende familie skulle mere plads til.

Således købte Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard i juni 2018 en 204 kvadratmeter villa i Helsingør for 3,5 millioner kroner.

Ægteparret havde kontanter med i købet og har kunnet nøjes med blot at optage et realkreditlån på 2,8 millioner kroner i forbindelse med købet.

Skal gå i haven

Cecilie Lassen har i fire sæsoner været dommer i TV2's 'Danmark har talent', der hidtil er blevet sendt i fire sæsoner.

Til foråret ser tv-dommeren frem til at gå i haven.

- Vi er selv faldet godt til i nye omgivelser, og jeg glæder mig til at gå foråret i møde med havehandskerne på, mens Silas er på Danmarks-turné, siger hun.