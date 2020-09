'Tv-kanon' revser Linde: - Det er et selvmål

Adam Holm går i flæsket på Sofie Linde.

Den 51-årige tidligere studievært kalder det dybt kritisabelt, at Sofie Linde hemmeligholder identiteten på manden, der udsatte hende for sex-chikane i DR.

- Det er et selvmål.

- Jeg er 100 procent bag hele den kamp med at få navne frem, for jeg synes ikke, at folk, der tyer til krænkelser, skal have lov til at kræve deres ret og forblive ansigtsløse.

- Det skal frem.

- På den måde er jeg stor tilhænger af MeToo. Det er et fantastisk fænomen, og af samme grund er det meget kritisabelt, at Sofie Linde stikker følehornene frem og lynhurtigt trækker dem tilbage, siger han.

Jeg sagde nej

Som vært på Zulu Comedy Galla afslørede Sofie Linde onsdag i sidste uge, at en ’tv-kanon’ afpressede hende for at få et blowjob ved en julefrokost i DR, da hun lige var begyndt i mediehuset.

Mens Sofie Linde kiggede ind i kameraet, sagde hun:

- Jeg sagde nej. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Det gik jo meget godt alligevel.

’Tv-kanonen’ var unavngiven ved prisoverrækkelsen og er efterfølgende forblevet det. Dermed peger pilen på mange profilerede DR-ansatte, som alle er under mistanke.

'Tv-kanoner' under mistanke: - Hendes mission er lykkedes Jens Blauenfeldt, tv-vært på ’Kender du Typen’ i 2009, tidligere ’Aftenshowet’: Arkivfoto: DR - Hvad tænker du om, at hun mistænkeliggør en hel række personer fra den periode? - Jeg har lidt svært ved at forholde mig til det, for jeg har - så vidt jeg ved - aldrig nogensinde mødt hende. - Det eneste, jeg kan sige, er, at hendes mission er lykkedes - både at skabe opmærksomhed og over for den, som hun siger har afpresset hende. Han har dårlig samvittighed. - Hvordan kan du vide det? - Det må jeg antage, og den mission er lykkedes - at give ham dårlig samvittighed, og så er det lykkedes at give opmærksomhed til et emne, som selvfølgelig meget vigtigt. - Tiderne har skiftet efter MeToo-bevægelsen. Er der noget, du fortryder, når du husker tilbage? - På stående fod ... nej. Nej, det er der ikke, siger Jens Blauenfeldt. Reimer Bo, studievært på '21 Søndag' i 2009: Arkivfoto: Morten Langkilde - Hvordan føles det at være under mistanke? - Jeg lever fint videre. Alle, der kender mig, ved, at det selvfølgelig ikke er mig. Hvis nogen tror det er mig: Fint, med det. Det gider jeg ikke spekulere på, fordi det er det ikke. - Jeg synes, at Sofie Linde er en skarp, god og fremragende vært, og jeg synes, at det er flot, hun tør bruge en position ved Zulu Comedy Galla til at komme med et statement. - Tiderne har skiftet efter MeToo-bevægelsen. Er der noget, du fortryder, når du husker tilbage? - Jeg har intet, jeg fortryder på DRs gange. Jeg ved heller ikke, hvem det er (som Sofie Linde anklager, red.), siger Reimer Bo. Kenneth Plummer, generaldirektør i DR i 2009: Arkivfoto: Lars Krabbe - Hvad mener du om, at alle mandlige ’tv-kanoner’ fra den periode på DR er under mistanke? - Jeg har kun én kommentar til det: - Jeg var overordnet direktør i DR dengang, og hvis en medarbejder bliver udsat for sex-chikane er det jo fyringsgrund for den, der har gjort det. - Den slags adfærd er totalt uacceptabelt. Både i min tid og nu er det fyringsgrund, siger han. - Og hvad mener du om, at alle mandlige ’tv-kanoner’ fra den periode på DR er under mistanke? - Jeg har kun den kommentar, siger Kenneth Plummer. Vis mere Luk

På daværende tidspunkt var Adam Holm vært på DR-flagskibet 'Deadline', og ud fra devisen at han nærmere var en knaldkineser frem for en tv-kanon, afviser han også selv at stå bag chikanen.

- Jeg tvivler på, at jeg bliver mistænkt. Jeg kunne aldrig drømme om at sige sådan noget.

- Men jeg synes, at det er ærgerligt, at der mænd, som bliver udstillet, og der kommer 'name shaming' på Facebook, hvor folk siger: 'Så må det være ham, nej, det er ham, og husk nu, at generaldirektøren var Kenneth Plummer, og var det ikke noget med at han var ude efter damer'.

- Og så rejser der sig en slags folkedomstol, hvor man mistænkeliggør et antal mænd, som ikke har mulighed for at tage ordentligt til genmæle, siger Adam Holm.

Frem med navnet

Adam Holm mener, at offentligheden først for alvor kan lære af Sofie Lindes historie, når man har forstået den til bunds - ellers risikerer den at gå hen i glemsel.

- Nu står han som et røvhul, men vi bliver nødt til at tale med ham om, hvad kan vi lære ved hans historie.

- Er han blevet klogere? Forstår han kritikken? Eller er han ligeglad? Og derfor synes jeg, at anonymisering er problematisk, og i yderste konsekvens kan det ende galt.

- Vi så i Sverige, at teaterdirektør i 2018 tog sig eget liv, fordi han var offer for anonym bagvaskelse.

- Nej, frem med navnene og lad os tage diskussionen åbent, siger Adam Holm.

Gennem sin agent afviser Sofie Linde at medvirke i et interview med Ekstra Bladet.

