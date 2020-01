Tv-kendis afslører: Har scoret ung fyr

KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Det var en storsmilende Camilla Nederby, der fredag aften indtog den røde løber i forbindelse med dette års Reality Awards på Docken i København.

Her afslørede hun, at der er en særlig grund til, at hun smiler lidt ekstra for tiden. Hun har nemlig fundet kærligheden.

- Det går rigtig godt. Der sker rigtig mange gode ting i mit liv lige nu. Rigtig gode ting, sagde hun på den røde løber og fortsatte:

- Jeg har set en fyr i to måneder nu. Vi har ikke titel på endnu, så vi kalder ikke hinanden for kærester. Men jeg vil sige, at det nok kommer snart. Vi er ikke sammen med andre i hvert fald. Så jeg må hellere opføre mig ordentligt, sagde hun med et grin.

Selvom Camilla Nederby nu har fundet sig en fyr, blev der stadig delt kys ud til veninden Sarah Tiedt. Foto: Anthon Unger

Det er længe siden, at Camilla Nederby har været i et fast forhold, og det glæder hende, at hun nu har fundet en mand, der gør hende glad.

- Det er rigtig dejligt. Jeg har ikke haft noget seriøst med en fyr i fire år. Så det er virkelig mærkeligt at have en, der er så sød mod mig lige pludselig, men også dejligt, sagde hun med et smil.

Camilla Nederbys flamme er personlig træner, ligesom hun selv er, og det er den vej igennem, at hun har mødt ham.

- Han er en del yngre end mig, sagde hun med et grin.

- Meget yngre?

- Måske, sagde hun med et lumsk grin.