Tv-kendis afslører ny flamme

Under sidste sæson af 'Ex on the Beach', der rullede over skærmen i efteråret, var Kristian Sayre og Elisabeth Lenti den helt store kærlighedshistorie, og det internationale par udviklede stærke følelser for hinanden under programmet.

Efter kameraerne slukkede fortsatte de med at give forholdet en chance, men under nedtaktsprogrammet 'Efter Ex' blev det klart, at romancen mellem Kristian og Elisabeth var blevet brudt efter deres hjemkomst fra Grækenland.

Elisabeth havde fundet ud af, at de to var for forskellige, og selvom Kristian først var skuffet over beskeden, blev han efterfølgende afklaret med, at de havde det bedst som venner.

Kristian med Elisabeth (t.v.) og Silvia ved forpremieren på programmet. Foto: Aleksander Klug

Nu viser det sig dog, at Kristian har haft heldet med sig til at finde en ny, sød pige:

- Jeg ses med en pige nu fra Tyskland, Hun bor i Amsterdam, så vi tager det stille og roligt. Det kan godt være, vi skal til at have et langdistance-forhold, men nu må vi se, fortalte Kristian til Ekstra Bladet under Reality Awards i fredags.

Kristian har selv boet i Amsterdam det seneste halve år, men for nyligt flyttede han til Sønderborg i Jylland. Pr. 1. februar hedder adressen dog København, hvor han skal bo sammen med 'Ex on the Beach'-kollegaen Line Maria og sangeren Milbo.

- Selvom jeg er begyndt at ses med en pige, der bor i Amsterdam, flytter jeg ikke selv tilbage dertil lige foreløbig. Jeg er jo lige flyttet tilbage til Danmark, og jeg er virkelig spændt på min tid her i hovedstaden, lød det fra ham.

Se mine nye bryster: - Jeg elsker dem