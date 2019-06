Tv-kendis afviser rygter: Nu viser han VILD forvandling

Den seneste tid har realitystjernen Gustav Salinas igen og igen måttet høre på beskyldninger om, at han har fået for meget botox i ansigtet, fordi det ifølge flere af hans fans så meget hævet og opsvulmet ud.

Men det er ifølge Gustav Salinas slet ikke tilfældet.

I stedet har han været hævet, fordi han har haft en del væske i kroppen som konsekvens af en stresset hverdag.

Det fortæller han om i et ærligt opslag på Facebook, hvor han også afslører, at han inden for de sidste måneder har tabt sig hele 12 kilo.

Mange onde beskeder

Til Ekstra Bladet fortæller Gustav Salinas, at han har modtaget mange beskeder fra danskere det seneste års tid, der har undret sig over, hvorfor hans ansigt så ud, som det gjorde.

- Folk skrev til mig, at jeg lignede et offer fra en ulykke, og at jeg skulle passe på med at få lavet så meget botox. Flere skrev, at jeg lignende noget, der var løgn, og at jeg lignede en, der var blevet stukket af en kæmpe bi, og hvad ved jeg. Så jeg begyndte ikke at vise mig så meget i offentligheden mere, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var ikke filler. Det var ikke botox. Det var jo fordi, jeg havde så meget væske i kroppen og ansigtet, så jeg så helt hævet ud. Jeg har fået lavet botox før, men det her skyldtes ikke botox. Det var vand, siger han.

12 kilo har Gustav Salinas tabt sig på tre måneder. Foto: Privatfoto

Ifølge Gustav Salinas kæmpede han med væske i kroppen, fordi han havde alt for meget at se til på arbejdet. Især åbningen af sit fitnesscenter Fitness Nu i Hillerød blev for meget for ham.

- Jeg havde alt for meget om ørerne. Jeg sov kun tre timer om natten, jeg skulle hele tiden sørge for en masse praktiske ting, bootcamp og det ene og det andet. Så min krop var simpelthen ved at kradse af. Den kunne ikke mere, og det dræbte mig fuldstændig. Det gik virkelig op for mig, da jeg en dag var ved at falde i søvn, da jeg kørte på motorvejen. Der gik det op for mig, at det var ved at blive farligt, og at jeg var nødt til at ændre noget, siger han.

Her kan du se Gustav Salinas før og efter. Foto: Privatfoto

Ændrede sit liv

Han besluttede sig derfor for at sælge Fitness Nu og i stedet udelukkende satse på online-klienter.

- Jeg besluttede mig for at sælge og fokusere på det, jeg elsker, som er at hjælpe andre mennesker. Der var alt for mange praktiske ting i fitnesscenteret, og det var ikke det, jeg syntes var sjovt. Nu laver jeg kun det, jeg elsker. Og jeg har aldrig haft det bedre. Væsken i kroppen er forsvundet, siger han og fortsætter:

- Jeg har lagt mit liv om. Jeg får min søvn. Jeg træner, og jeg har skåret kulhydrater fra, så jeg har faktisk tabt mig 12 kilo på tre måneder. På den måde håber jeg også, at jeg kan være en inspiration for mine klienter. Jeg fandt ud af, hvad der gør mig glad, og det er at kunne hjælpe mine klienter på den måde, jeg gør nu, siger han.

Gustav Salinas fortæller, at det har været grænseoverskridende at dele ud af hans forvandling, men at han har fået mange positive reaktioner.

- Det tog mig så lang tid at finde ud af, om jeg skulle dele opslaget, men jeg vil gerne vise, at jeg også er sårbar. Jeg tror, der er mange trænere, der gerne vil fremstille sig selv som perfekte. Men det vil jeg gerne vise, at jeg ikke er. Jeg begår også mange fejl, og så lærer jeg af dem.

- Der er mange, der har skrevet til mig, at det er sejt, at jeg er så ærlig, og samtidig er der også flere, der har sagt undskyld for, at de tidligere har skrevet beskeder om, at det var botox, der var skyld i, at jeg så tyk ud, siger Gustav Salinas.