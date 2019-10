Tv-kendis berøvet

Det var et chok, der ramte 'Robinson'- og 'Paradise Hotel'-stjernen Türker Alici, da han tidligt fredag morgen modtog et opkald på telefonen.

24. august åbnede han og en kompagnon donutbutikken Bronuts i Aarhus-bydelen Åbyhøj, og godt halvanden måned senere måtte politiet tilkaldes.

- Jeg havde faktisk fri i dag, fordi jeg skulle herover. Så blev jeg ringet op klokken 05.31 om, at der var blevet baldret en rude. Men vi kunne ikke komme ind, før politiet kom, og de kom efter halvanden time. De har taget veksle-pengene, men ikke ødelagt noget udover ruden, siger Türker Alici i videoen over artiklen.

Han tilføjer.

- Det er aldrig rart at have indbrud, men vi havde snakket om, at det ville komme, for vi har haft rimelig stor succes, og hvor der er succes, er der bare nogen, der gerne vil ødelægge det for andre.

Beløbet, som gerningsmændene slap væk med, løber op i 2-3.000 kroner, men det er ikke noget, der tager modet fra Türker Alici.

- Det bekræfter os bare i, at vi har ramt en succes, siden folk gider bryde ind, siger han.

