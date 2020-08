Tv-kendis bestjålet igen: Kommer med vild trussel

Türker er igen blevet udsat for tyveri i en af sine Bronuts-butikker. Nu vælger han at tage alternative midler i brug for at finde de ansvarlige

De seneste måneder har der flere gange været ubudne gæster i realitystjernen Türker Alici og hans kammerat Ninos Orahas donutbutikker, Bronuts, som de har flere steder i landet.

Nu er det så sket igen.

Natten til søndag var der således igen indbrud i en af butikkerne. Denne gang i Aalborg.

Türker Alici har fået nok af de mange episoder, hvor folk ikke har kunnet holde fingrene for dem selv, og han har derfor nu valgt at tage skrappe midler i brug for at finde frem til de ansvarlige.

På sine sociale medier har han derfor delt anonymiserede billeder af de to indbrudstyve sammen med en trussel om, at han vil offentliggøre overvågningsbillederne af dem uden anonymisering, hvis de ikke kommer ned i butikken og giver en undskyldning og afleverer deres tyvekoster tilbage.

Slagtet: 'Det er en ommer'

'Til jer 2 bro’s der var forbi Bronuts Aalborg i aftes. Det er ikke smart at lave indbrud uden masker. Vi hos Bronuts tror på en ekstra chance... alle kan begå fejl. Vi har alle lavet Iort i den. Derfor har i til kl 22 i aften at komme forbi med en undskyldning samt det, I tog', skriver han i opslaget og fortsætter:

'Ellers er jeg ikke bleg for at tage en plet på straffeattesten og rettens gang. Smider billedet op uden emoji. Sørger for at I bliver mere kendt end Stein Bagger. Specielt dig nede i Venstre hjørne. Der er fuld udsigt til dit flotte ansigt. Jeg ved, I ser med, så tiden går'.

'Målløs'

Til Ekstra Bladet fortæller Türker Alici, at han er ved at være godt træt af, at hans butikker igen og igen bliver udsat for tyveri.

- Jeg er målløs, og det er træls, at vi ikke kan have vores ting for os selv. Man skulle næsten tro, at jeg ville blive rigtig irriteret over det, men folk kommer jo kun der, hvor der er succes. Så på den måde er vi godt tilfredse. Men det er godt nok træls, og jeg er ked af, at mine medarbejdere skal møde ind til sådan noget her. Men heldigvis er der tale om materielle ting, og de kan erstattes, siger han.

Udsat for indbrud: - Jeg har ondt af dem

Ifølge Türker Alici har gerningsmændene begået en masse hærværk og stjålet fra butikkens pengeskab i forbindelse med nattens indbrud.

- Det skete klokken 04.23 i nat, så det er lige en time inden, at de første medarbejdere mødte ind. Vi har jo god video af dem, og man kan følge dem hele vejen rundt i butikken, siger han og fortsætter:

- De har brækket pengeskabet op og stjålet derfra, og så har de lavet hærværk. Vores kontor er helt ødelagt.

Türker Alici er blandt andet kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Nent Group Danmark

Selvom det er strafbart at dele overvågningsbilleder på de sociale medier, som realitystjernen truer med, har Türker valgt at tage netop det middel i brug for at stoppe tyveknægtene.

- Jeg synes, ret skal være ret. Hvis jeg går ud og laver lort, kommer det I alle medier, fordi jeg er en offentlig person. De her fortjener også at få deres lort offentliggjort, siger han og understreger, at han er villig til at tage konsekvensen, hvis delingen af billederne får et retsligt efterspil.

- Nu tager vi et skridt ad gangen og ser, om de henvender sig. Jeg kan ikke se, hvem det er, men hvis man kender vedkommende, er man ikke i tvivl, så karma vil ramme dem, hvis de ikke henvender sig, og jeg er ikke bange for at gøre noget ved det her.

Indbruddet er anmeldt til Nordjyllands Politi.

Her er reglerne Med en ny lov, som trådte i kraft sidste år, kan butikskæder og erhvervsorganisationer lovligt dele overvågningsbilleder med hinanden internt i organisationen, hvis de har mistanke om, at den samme tyv kan være på spil flere steder. Men delingen af billederne skal foregå i et lukket it-system og ikke på Facebook eller andre sociale medier, da det er i strid med persondataloven. Billederne må derfor ikke deles med andre butikker. Det er udelukkende politiet, der kan give tilladelse til at efterlyse kriminelle offentligt, eksempelvis gennem medierne. Man risikerer en bøde på et sted mellem 5.000 - 10.000 kroner og op mod seks måneders fængsel, hvis man alligevel deler et billede offentligt og altså overtræder persondataloven. Det siger loven om deling af overvågningsbilleder: Straffelovens § 264 d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Vis mere Luk

