Tv-kendis deler hudløst ærligt billede

Det vælter ind med roser til den danske realitydeltager Jasmin Melina Rendbæk, der er kendt fra 'Paradise Hotel' efter hun har delt et ærligt billede på Instagram, hvor hun afslører, at hun den seneste tid har tabt sig enormt meget, uden rigtig at vide hvorfor.

I opslaget fortæller hun også, at hun flere gange har forsøgt at tage sig mod til at dele historien med sine tusindvis af følgere, men at hun ikke har haft modet til det - før nu.

'Jeg har overvejet flere gange at dele noget mere personligt med jer, men hver gang jeg har overvejet det, har jeg fået kolde fødder og tænkt for meget over hvad folk ville tænke', skriver hun indledende i opslaget og fortsætter:

'Jeg har igennem de seneste par måneder tabt mig uden bevidst at gøre noget. Nogle ville måske tænke, at det var et luksus problem, men næppe for mig. Lige pt vejer jeg alt for lidt... 44 kilo....', skriver hun videre i opslaget.

Se også: Dansk tv-kendis indlagt

Jasmin Melina forklarer, at hun flere gange har været til lægen, hvor hun har gennemgået flere undersøgelser for at finde ud af, hvad der er galt, men uden held.

'Det er SÅ frusterende. Og så tænker I måske, hvorfor jeg deler det her? Og det gør jeg simpelthen fordi jeg føler, at nogen folk kigger på mig, som om at jeg har fået en spiseforstyrrelse, og det gør mig så ked af det. Jeg ønsker virkelig at få min “gamle krop” tilbage, som havde overskud, var sund, stærk og havde nogle former. Der er flere undersøgelser i vente, og jeg håber inderligt at jeg snart får et svar på, hvorfor min krop opfører sig så underligt', skriver hun videre og understreger, at det er meget grænseoverskridende for hende at dele historien med så mange følgere.

Jasmin Melina har ikke medvirket i mere tv, siden hun var med i 'Paradise Hotel' i 2017, men hun blogger fortsat og er med tiden blevet en kendt influencer. Foto: TV3

Stor respekt

Under opslaget vælter det ind med rosende ord til Jasmin Melina. Flere af hendes følgere giver udtryk for, at de har stor respekt for, at hun vælger at åbne op og dele sin historie.

'Tror det er ligeså slemt at være tynd som tyk. Det er der nok mange, som glemmer. Håber du snart får vished over, om hvad pokker der sker', skriver en.

Se også: 22-årig realitybabe jubler: Jeg er gravid

'Du er SÅ sej. Tak for at dele det. Håber på alt det bedste', skriver en anden.

'Det er så sejt gået, det du gør her. Håber virkelig på at du får det bedre', skriver en tredje.

Jasmin Melina Rendbæk deltog i 'Paradise Hotel' tilbage i 2017. Privat danner hun par med håndboldspilleren Fredrik Schilling. Sammen har de datteren Luna.

Jasmin Melina Rendbæk er kæreste med Fredrik Schilling, der spiller hos Århus Håndbold. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jasmin Melina Rendbæk, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.