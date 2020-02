Tv-kendis deler hudløst ærligt billede

Realitydeltageren Anna Seneca, der er kendt fra dette års 'Paradise Hotel', bliver lige nu væltet af positive kommentarer på sine sociale medier.

Det sker, efter hun har delt en række uredigerede billeder på Instagram, hvor hun viser sin hud frem uden filter.

Normalt er man ellers vant til at se Anna Seneca med fuld makeup og med perfekt hud, men sådan ser virkeligheden altså ikke ud.

Du kan se billederne nedenfor ...

Her ses Anna uden filter. Privatfoto

Det var grænseoverskridende for Anna at dele billederne, men alligevel er hun glad for, at hun gjorde det. Privatfoto

Meget grænseoverskridende

Til Ekstra Bladet fortæller 24-årige Anna Seneca, at der er en helt særlig grund til, at hun har valgt at dele billederne med sine følgere på Instagram.

- Jeg har jo valgt at dele billederne af den simple årsag, at jeg gerne vil fremhæve alt det uperfekte. Lige så meget som jeg elsker Instagram og det perfekte, så vil jeg godt fremhæve, at det ikke er sådan, det er i virkeligheden, siger hun og fortsætter:

- Folk har tendens til at glemme det, så det er vigtigt at huske at fremhæve, hvordan virkeligheden ser ud. Nu har jeg en del følgere, og jeg kan nå ud til mange, og derfor er det vigtigt for mig at vise, at alt altså ikke er, som det ser ud på tv.

Ifølge Anna Seneca har hun tænkt længe over, hvorvidt hun skulle dele billederne eller ej.

- Jeg har siddet længe og tænkt over det, og om jeg skulle redigere det. Men så dør konceptet jo med det. Det var meget grænseoverskridende for mig at dele det, fordi jeg jo også er vant til, at folk ser mig, som jeg ser ud på tv.

Her kan man ikke se Annas urenheder. Foto: Nent Group Danmark

- Hvordan har det så været at få så mange reaktioner på det?

- Jeg har kun fået positiv respons. Der er folk, der komplimenterer, at jeg står frem med det, men der er også mange, der kommer med råd og erfaring. Det synes jeg, er rigtig cool, siger hun og bliver suppleret af sin kæreste Oliver Erngart, der også er kendt fra 'Paradise Hotel':

- Det er supervigtigt at sætte fokus på, at Instagram ikke er det perfekte. Det er supersejt af Anna, at hun lægger det op. Jeg ved, at hun har det svært med huden. Så det er virkelig sejt, siger han med et smil.

- Vil du så fortsætte med at dele sådan nogle billeder i fremtiden, når du nu har fået så gode reaktioner?

- Bestemt. Jeg synes at med den respons, jeg får, så giver det bare mening for mig at fortsætte med det. Det er jo ikke en hemmelighed, at jeg godt kan lide de opstillede billeder, men jeg vil også gerne vise, at det hele egentlig er uperfekt. Fordi jeg er personlig træner tror mange jo, at jeg har det perfekte liv, men sådan er det ikke. Jeg er også bare et menneske, siger hun.