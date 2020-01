Tv-kendis efter brud: - Jeg er meget ked af det

KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Torsdag kunne realityparret Sarah Tiedt fra 'Paradise Hotel' og Türker Alici fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen' afsløre, at de ikke længere danner par.

Det var Türker, der åbnede op om bruddet på sin Instagram-profil, men han kom ikke nærmere ind på, hvad årsagen var.

Hverken han eller Sarah ønskede efterfølgende at kommentere nærmere, men da Sarah mødte op til Reality Awards fredag aften, kunne hun fortælle, at det ikke havde været nemt at gå hver til sit.

Sarah og Türker, da de stadigvæk dannede par. Privatfoto.

- Jeg har været meget ked af det de sidste mange dage. Det er bedre nu, men jeg er stadig ked af det, fortalte hun nedtrykt på den røde løber.

- Udover det har jeg slet ingen kommentarer til mit og Türkers brud, fortsatte hun og tilføjede:

- Nu skal jeg bare være single. Jeg skal slet ikke ud at finde en ny.

Sarah og 'Paradise'-kollegaen Camilla. Foto: Jonas Olufson

Drama til Reality Awards: - Hun er en kæmpe klaphat

Nyt hjem og nyt job

Efter de to er gået hver til sit, har Sarah rykket teltpælene op og flyttet fra Jylland tilbage til Sjælland.

- Jeg er flyttet til Glostrup i min egen lejlighed, hvor jeg kan bo permanent. Det hjælper da på det, at jeg har et sted at tage hen, men det var jo bare ikke det, der var planen kan man sige, forklarede hun og tilføjede, at der dog er en positiv ting ved flytningen.

- Det er rart at være tilbage hos mine veninder. Og min mor! De har været savnet,

Ikke nok med, at Sarah har skullet finde et nyt hjem, så skal hun også i gang med at kigge efter et nyt job.

- Jeg havde jo lige fået nyt arbejde i Aarhus, og nu er jeg jo så tilbage i København, hvor jeg så skal finde et nyt arbejde. Det er lidt irriterende, men det må jeg jo tage med, lød det fra hende.