Tv-kendis far for første gang

Der stor jubel hos tidligere deltager i 'Den store Bagedyst' på DR Jesper Søvndal og bloggeren Johanne Mygind, som går under navnet Nutidensmor, i disse dage.

Parret er nemlig blevet forældre til en lille, velskabt dreng.

Dansk tv-kendis har scoret kendt blogger

Det fortæller Jesper Søvndal på sin Instagram-profil.

'16.10.2020 kl. 03.00 kom vores lille perfekte dreng til verden,' skriver Jesper.

Til Ekstra Bladet fortæller den nybagte far, at den lille familie alle har det godt.

- Vi er meget glade og har det enormt godt alle tre. Alt gik, som det skulle, og vores jordemoder Gitte var den bedste støtte, man kunne have under et langt forløb. Nu glæder vi os bare til at komme hjem om lidt, siger han.

I Instagram-opslaget fortæller han, at fødslen endte med at tage 47 timer. Nogle af disse timer kunne Jesper og Johannes Instagram-følgere opleve på det sociale medie, hvor han undervejs delte et billede fra forløbet.

Jesper Søvndal fortæller, at de allerede har fundet et navn til den lille dreng, men at de holder det for sig selv og deres nærmeste indtil videre.

De regner med at vende hjem fra hospitalet senere lørdag.

Den nyfødte er Jesper Søvndals første barn, mens Johanne Mygind allerede er mor til en datter fra et tidligere forhold.

