Tv-kendis fyret efter 14 dage

Da fitnesscenteret Loop Fitness slog dørene op i Esbjerg tilbage i august, var det med et kendt ansigt i front. Lærke Carolina Plet, der af de fleste nok bedre er kendt som Putte fra datingprogrammet 'Singleliv', blev nemlig ansat som centerleder.

Men jobbet var en ganske kort fornøjelse for realitydeltageren.

Efter kun 14 dage blev hun nemlig fyret.

Det skriver JydskeVestkysten.

Fyringen har Lærke Carolina Plet selv omtalt i et opslag på Facebook i gruppen 'Info fra borger til borger i Esbjerg by', som hun dog efterfølgende har slettet igen. I opslaget skrev hun ifølge JydskeVestkysten, at fyringen skyldtes, at hun havde været syg og indlagt i en periode, og at hun derfor ikke mente, at fyringen var berretiget.

Hun ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere.

'Jeg kan ikke lave en artikel. Gør jeg det, kan Loop lave en erstatningssag mod mig, hvis de mister medlemmer på det', skriver hun i en besked til JydskeVestkysten.

Ifølge 'Putte' skyldes fyringen sygdom og indlæggelse. Foto: Privatfoto

Levede ikke op til forventninger

Den udlægning afviser Lars Jespersen, der ejer Loop Fitness i Esbjerg, over for Ekstra Bladet. Ifølge ham levede Lærke Carolina Plet ikke op til deres forventninger, og derfor har de valgt at afskedige hende, inden hendes prøveperiode udløb.

- Vi havde nogle forventninger til hende, og dem har hun ikke indfriet. Hun er ikke fyret på grund af sygdom, men fordi hun ikke levede op til vores forventninger, siger han og fortsætter:

- Da vi ansatte Lærke, troede vi, at hun var den helt rigtige til jobbet. Derfor brugte vi tid og kræfter på at ansætte hende, men det viste sig så, at hun ikke var den rette, efter vi havde set hende an i prøveperioden, som vi jo altid gør. Vi er ligeså trætte af det, som hun er. Det er ikke sjovt for os heller at fyre en medarbejder efter 14 dage, siger han.

Lars Jespersen understreger, at han ikke ønsker at gå for meget i detaljer med sagen, fordi det er et personaleanliggende.

- Det er en personalesag, som jeg gerne vil holde internt. Det er noget, der sker alle dage og i alle virksomheder, så jeg synes, det er ærgerligt, at det skal køres op, fordi Lærke er kendt. Det er sørgeligt, at man vælger at bruge de sociale medier på den måde, og det ville have klædt hende bedre at holde det internt. Alt andet er synd for begge parter, understreger han.

Lars Jespersen oplyser, at de allerede har ansat en ny leder i Loop Fitness i Esbjerg i stedet for Lærke Carolina Plet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lærke Caroline Plet, der oplyser, at hun ingen kommentarer har til sagen.