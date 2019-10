Tv-kendis fyret med øjeblikkelig virkning

Realitystjernen Sarah Tiedt, der er kendt fra 'Paradise Hotel', arbejder ikke længere i tøjkæden Kings & Queens efter fem år som ansat i butikken.

Det sker, efter hun er blevet bortvist af sin arbejdsgiver for at have reklameret for en konkurrerende virksomhed.

Det afslører den 24-årige realitystjerne selv på sin Instagram-profil.

Her fortæller hun også, at der i kølvandet på bortvisningen er begyndt at svirre falske rygter på sociale medier - heriblandt Jodel - og at det er derfor, hun nu vælger at dele sin historie.

Dansk realitypar bekræfter: Vi er kærester

'Folk kan sige, hvad de vil om mig. De kan svine mig til, de kan snakke alt det, de vil bag min ryg. Men når det handler om falske rygter, der kan have betydning for min fremtid. Så bliver jeg simpelthen nødt til at sige fra og stop', indleder hun sit opslag.

'Det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal modtage beskeder fra venner og bekendte omkring et latterligt rygte på det såkaldte Jodel om at jeg... Har hvad? Svindlet for sølle 37.000 hos min daværende arbejdsplads Kings & Queens', skriver hun videre og fortæller, at hun udelukkende deler sit opslag, fordi hun vil undgå, at det får indflydelse på hendes fremtidige arbejdsliv.

I opslaget fortæller hun også, at det helt og holdent er hendes egen skyld, at hun er blevet bortvist.

Sarah Tiedt medvirkede i 'Paradise Hotel' 2019. Foto: Janus Nielsen

Uacceptabel opførsel

I opslaget deler Sarah Tiedt også et brev fra sin arbejdsplads, hvori de giver en forklaring på, hvorfor hun er blevet bortvist.

'Den 14. oktober 2019 modtog du en skriftlig advarsel for din illoyale adfærd, da du udførte arbejde for konkurrerende virksomheder. Den 16. oktober valgte du igen at udføre promoveringsarbejde for en konkurrerende virksomhed, og i forbindelse hermed understregede vi, at vi ikke kan acceptere en sådan adfærd, og at konsekvensen for at fortsætte med det er bortvisning', skriver arbejdsgiverne og fortsætter:

'På trods af dette valgte du senere samme dag den 16. oktober 2019 at fortsætte med at udføre promoveringsarbejde for en konkurrerende virksomhed. Da du har handlet illoyalt, skal jeg meddele dig, at du er bortvist fra forretningen, og din ansættelse er umiddelbart ophørt. Du skal derfor ikke møde på arbejde igen', står der videre.

Sarah Tiedt er ikke bange for at sige sin mening og gør det også i sit seneste Instagram-opslag om sin bortvisning. Foto: Janus Nielsen

Klam opførsel

I en såkaldt story på sin Instagram fortæller Sarah Tiedt, at bortvisningen er sket på hendes egen opfordring.

- Jeg vil bare lige sige, at jeg aldrig nogensinde har stjålet fra mit arbejde, og det er ikke derfor, jeg er blevet bortvist, siger hun og fortsætter med at forklare, at de på hendes arbejdsplads har været uenige om reklamereglerne:

- Jeg er blevet bortvist fra mit arbejde, fordi der har været nogle uoverensstemmelser og noget uenighed om, om jeg må lave reklame på min Instagram, fortæller Sarah og fortsætter:

- De mener, at jeg overhovedet ikke må lave reklame på min Instagram for andre firmaer. Det var jeg uenig i, og derfor tog jeg beslutningen om af fri vilje at blive bortvist, fordi jeg selv var uenig i, hvad de mener er tilladt ifølge min kontrakt, selvom der ikke står noget om det i min kontrakt.

Efter lynbrud: Dansk kendispar flirter igen

Derudover sender hun en mindre kærlig hilsen til de mennesker, der angiveligt har startet ondsindede rygter om hende.

- Til jer, der sidder og laver de her rygter om, at jeg skulle have stjålet fra mit arbejde. Jeg synes, at I skulle prøve at tænke over, at det ikke er okay at lave den slags rygter. Det er helt surrealistisk for mig, at der kan sidde folk og skrive sådan nogle her ting. Jeg forstår ikke, hvordan man kan være så syg og så klam oppe i sit hoved, siger hun.

Sarah Tiedt er for nylig flyttet til Aarhus sammen med sin kæreste, realitystjernen Türker Alici, og hun er derfor nu på udkig efter et nyt job i området.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sarah Tiedt, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Kærligheden brast - efter en måned