Tv-kendis fyret øjeblikkeligt: Undskyld!

Tobias Hamann, kendt fra det populære DR-program 'Den store bagedyst', er kommet i heftig modvind efter et reklame-opslag på sin Instagram-profil, som flere har fundet krænkende.

'Kender I dem på Insta, der er virkelig gode til at involvere spons på en helt naturlig måde? Jeg troede, jeg var en af dem,’ starter Tobias Hamann sin reklame på Instagram for møbelfirmaet Formel A.

Reklamen viser Tobias Hamann iført en kjole foran sofaen TWIN fra møbelfirmaet, hvor han jonglerer med en appelsin. I reklamen skriver han videre:

‘Derfor er det mig en gåde, hvordan jeg kunne ende som appelsinjonglerende trans i min kærestes blomstrede sommerkjole… Måske fordi farverne passede så godt sammen, måske pga. den frie tid, vi lever i', skriver han til opslaget.

Men netop den kommentarer har fået folk op i det røde felt, og det har nu ført til, at Formel A og designeren Amanda Lilholt har valgt at ophæve samarbejdet med Tobias Hamann øjeblikkeligt.

‘Det er vigtigt for mig at slå fast, at både jeg og Formel A tager skarpt afstand fra enhver krænkelse af minoritetsgrupper, herunder Hamanns opslag i går’, skriver Amanda Lilholt i en SMS til B.T.

På de sociale medier og på Trustpilot er det væltet ind med beskeder fra utilfredse danskere efter Tobias Hamanns opslag, og det har fået folkene bag Formel A til tasterne på Trustpilot:

'Vi har i samarbejde med designeren af TWIN, Amanda Lilholt etableret en række samarbejder med forskellige influencers til promovering af denne. Vi har ikke fundet anledning til at forsøge at bestemme, hvordan vores samarbejdspartnere specifikt vælger at promovere TWIN og havde ikke forestillet os, at dette kunne give anledning til nogen form for krænkelse. Det har det gjort, hvilket vi selvfølgelig er enormt kede af og hvilket også er årsagen til, at vi med øjeblikkelig virkning opsagde samarbejdet med Tobias Hamann. Vi har ligeledes bedt Tobias fjerne opslag med vores produkter, hvilket vi inderligt håber, at han vil efterkomme', skriver de og fortsætter:



'Vi har ligeledes i selve opslaget taget skarpt afstand fra det opslag, du henviser til, ligesom vi udtrykkeligt har undskyldt over for de, som har været krænket samt forsikret om, at vi selvfølgelig vil sikre os, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden', lyder det videre.

Tobias Hamann blev kendt i hele Danmark, da han i 2014 vandt 'Den store bagedyst'. Siden har han været med i flere programmer, udgivet flere bøger og turnerer i dag også med hypnoseshows. Foto: PR Foto

Siger undskyld

Tobias Hamann har efterfølgende slettet opslaget, og på sin Instagram-profil kommer han søndag morgen med en lang undskyldning:

'Jeg slettede forleden et post, fordi nogle følte sig krænkede over, at jeg skrev, jeg følte mig som en trans, fordi jeg iførte mig kjole.

Jeg erkender, at det var forkert formuleret. Undskyld', skriver han i opslaget og fortsætter:

'Det at være transkønnet er jo, når ens kropslige køn ikke afspejler ens hjernes eller hjertes køn, og har således intet at gøre med en beklædningsgenstand. Jeg skulle have skrevet transVESTIT i stedet for. Seks bogstaver fra at være rigtig godt. God søndag derude fra en ciskønnet (en person, der identificerer sig med det køn, de er født med, red.) som time for time får større forståelse for mennesker med en non-binær kønsopfattelse', skriver han videre.

Se hele opslaget herunder:

Den undskyldning falder dog ikke i helt god jord hos alle.

'Måske skal du bare ikke sige mere. En alm undskyldning havde nok været bedre. Lige nu virker det som om du træder mere og mere i spinaten for hvert billede', skriver en, mens andre dog hylder Tobias Hamann:

'Seriøst, folk burde virkelig tage sig sammen og stoppe med at føle sig så krænkede hele tiden. Jeg synes dit kjole/sofa billede forleden var fantastisk og jeg skraldgrinede!!!', skriver en anden.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Tobias Hamann, men han har ikke haft lyst til at kommentere sagen yderligere. Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Amanda Lilholt, dog også uden held.

