Tv-kendis fyret

Når fitnesskæden Fitness World åbner op igen efter coronakrisen bliver det uden realitystjernen Türker Alici, han er nemlig blevet opsagt.

Det fortæller han i en ny YouTube video.

Realitystjernen Türker Alici har været ansat i Fitness World i syv år, hvor han har været personlig træner og frontfigur i flere kampagner.

Selvom han har det ambivalent med opsigelsen, kan han sagtens forstå det. Sidste gang han var på arbejde i fitnesscenteret var nemlig 20. august sidste år og ifølge ham selv, har han bare gået og ventet på opsigelsen.

Fra den ene dag til den anden mistede han nemlig lysten til at være personlig træner.

- Jeg ventede egentlig bare på, de ville sige til mig, vi kan ikke bruge dig længere eller, du har ikke haft nogen vagter, du er ude af vagten her, siger han i videoen.

Arbejdet som personlig træner har været med til at forme ham til den person, han er i dag.

I videoen fortæller Türker stolt, hvad han har opnået på de syv år, han har været ansat.

Blandt andet fortæller han stolt, at han skulle være en af de bedst sælgende personlige trænere i Danmark, med en omsætning på over en halv million på et år.

Efter opsigelsen vil han nu kun have fokus på sin nye donut-forretning 'Bronuts' og sin YouTube-kanal. Men hvis alt brænder på, kan han altid vende tilbage til Fitness World.

- Jeg kan altid vende tilbage, hvis jeg vil. Jeg kan bare søge et af de andre centre, hvor jeg har en kammerat, siger Türker i videoen.

Selvom Türker er blevet opsagt, er han ikke arbejdsløs, han har nemlig også sin donut-forretning 'Bronuts' og sit eget fitness-tøjmærke 'Denkey'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar Türker Alici, men det har desværre ikke været muligt.