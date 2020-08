Tv-kendis gør comeback

Kendisparret Teitur Skoubo og Christel Trubka vender tilbage til skærmen.

Det sker i tv-programmet 'Singletown', hvor danske kærestepar går hvert til sit og lever sommeren som singler med stribevis af dates. Målet er at teste, om forholdet nu også er så stærkt, som deltagerne selv tror.

Ekstra Bladet kunne allerede fortælle om deres deltagelse 1. juli, og nu er Discovery Networks omsider klar til at bekræfte nyheden.

Overraskende tv-comeback

For 24-årige Christel Trubka er der tale om egentligt tv-comeback, efter hun i 2015 deltog i 'Paradise Hotel'.

- Jeg elsker jo at lave tv. Da jeg deltog i et andet program, var jeg noget yngre, end jeg er nu. Jeg har fået mere erfaring og befinder mig et andet sted. Jeg er en udviklet kvinde, siger hun til Ekstra Bladet under optagelserne.

- Jeg vil gerne vise en ny side af mig selv. Jeg er, som man ser mig herinde.

Christel Trubka gør reality-comeback. Foto: Janus Nielsen

Fuldstændigt tryg

Hun tager det helt roligt, at kæresten gennem et halvt år, 25-årige Teitur Skoubo, skal på dates med fremmede kvinder - ligesom hun selv skal det med ukendte mænd. Ifølge Christel Trubka er deres forhold ikke til at rokke.

- Jeg er fuldstændigt tryg. Teitur og jeg er vant til både at feste sammen og hver for sig, så for mig er det her overhovedet ikke hårdt. Han finder ikke en, der er bedre end mig, sådan er det bare. Det er facts, siger hun selvsikkert og udtrykker glæde over, at hun kan mærke, at følelserne for Teitur er ægte, da hun savner ham vanvittigt meget.

Under optagelserne er de adskilt i to lejligheder sammen med andre par, der er gået med på programmets præmis.

Teitur Skoubo håber at nå det punkt, hvor han virkelig, virkelig savner Christel. Foto: Janus Nielsen

Teitur Skoubo, der vandt 'Paradise Hotel' og tog 300.000 kroner med sig hjem til Danmark, ser programmet som den ultimative test af deres forhold.

- Vi har haft en dagligdag sammen i et halvt år, hvor vi næsten har boet sammen, så jeg synes virkelig, det er en udfordring at komme igennem det her.

- Jeg vil gerne komme dertil, hvor jeg virkelig, virkelig savner hende. Det er det, jeg håber at opnå ved det her, siger Teitur Skoubo og fortsætter:

- Jeg har valgt at se det som den ultimative test. Hvis hun kan gå på dates med 100 drenge uden at have lyst til at lave noget med dem, er det jo os to, der skal være sammen. Hvis hun er sammen med en anden eller får lyst til det, synes jeg, hun skal gøre det nu i stedet for i fremtiden.

Hvordan det går Teitur og Christel i 'Singletown' kan ses, når programmet rammer streamingtjenesten Dplay til efteråret.