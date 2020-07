Tv-kendis: Har afvist knaldeprogram

20-årige Mathilde Beuschau blev en tv-berømthed, da 'Årgang 0'-programmerne kørte på TV2.

Men siden har flere af konkurrenterne været ude med snøren efter den kønne unge kvinde. Hun fortæller i et interview med Realityportalen, at hun talrige gange er blevet tilbudt at deltage i hardcore reality som knaldeprogrammet 'Ex on the Beach'.

Se også: 'Årgang 0'-Mathilde jubler: - Verdens fucking bedste nyhed

Men ligeså forudsigeligt det er, at casterne har set sig lune på Mathilde Beuschau, ligeså forudsigeligt har svaret udviklet sig gennem årene. Hun anser nemlig ikke 'Årgang 0' som værende et realityprogram, og hun ønsker slet ikke at deltage i sådanne programmer.

- Jeg tror, jeg får det tilbudt hvert år fra 'Paradise', og jeg tror, 'Ex on the Beach' skriver to gange om året, om jeg ikke nok lige skal være med. Så det har de prøvet fra sæson et af og til nu, og de får et nej hvert år, så jeg forstår faktisk ikke, at de bliver ved, men jeg tager hatten af for det, siger hun med et grin til Realityportalen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mathilde Beuschau.

Mathilde Beuschau og Robin Christensen kalder sig endnu ikke kærester. Privatfoto

Hun danner privat par med Robin Christensen, der blev kendt gennem sin deltagelse i netop 'Ex on the Beach'.

Se også: Derfor er vi ikke kærester

Selvom de næsten tilbringer hvert et vågent øjeblik sammen i Mathildes lejlighed i København og taler om at flytte sammen, så vil de endnu ikke kalde sig kærester. Det kan virke spøjst, men ifølge Robin Christensen er de simpelthen bare trætte af, at folk konstant spørger, hvornår de sætter titel på.

- Jeg tænker, at når vi ikke føler os pressede til det, så kunne det godt være, sagde han så sent som for en uge siden til Ekstra Bladet.

Mathilde Beuschau har gennemgået en vild udvikling, siden hun var med i 'Årgang 0'. I dag arbejder hun som personlig træner og går meget op i træning og kost. Se den eksklusive fotoserie med hende her (+)