Tv-kendis har tabt 61 kilo: Nu vil hun under kniven

Tilbage i juni 2017 blev Melissa Nielsen, der har medvirket i 'Paradise Hotel', 'Robinson' og 'Dagens mand', mor til sit andet barn, Mynte, som hun har fået med en anonym donor. To år forinden fik hun sit første barn, Mason, som hun fik med ekskæresten Mikkel Serwin, der har medvirket i 'For lækker til love'.

Her er Melissa sammen med sine to børn, Mason og Mynte. Privatfoto.

Reality-baben har sidenhen fundet kærligheden og flyttet sammen med kæresten Peter, så alt virker umiddelbart til at være lutter idyl.

Se billedet: 'Bagedyst'-darling afslører stort vægttab

Desværre er der dog en ting, som Melissa kæmper med. Under hendes to graviditeter tog hun nemlig henholdsvis 34 og 27 kilo på, og selvom hun efterfølgende har tabt dem igen, døjer hun med meget løs hud på sin mave. Noget, hun drømmer om at få gjort noget ved.

Melissa med sin gravide mave, da hun ventede Mynte i 2017. Privatfoto.

- Jeg er stolt over, at jeg har kunnet tabe mig så meget, for 61 kilo tilsammen er alligevel meget. Begge gange har jeg smidt kiloene på under fem måneder, så det er gået rigtig hurtig, og derfor er det klart, at min hud ikke har kunnet følge med. Jeg har derfor en del løs hud på min mave, som gør, at jeg ikke længere er tilfreds med min krop, fortæller Melissa til Ekstra Bladet.

- Mine bryster er også blevet helt flade, så jeg vil gerne have lavet min mave samt få et brystløft og 270 ml i. Maven generer mig klart mest, fordi det sidder ved buksekanten, så det gør ondt, hvis jeg har stramme bukser på. Jeg har derfor taget kontakt til en klinik for at få en snak omkring mine muligheder. De var super flinke og forstod også mit problem.

Se også: Dansk realitybabe deler ærligt billede: - Intet at skamme sig over

En dyr fornøjelse

Selvom Melissa meget gerne vil have foretaget operationen, er der et par ting, hun skal have overvejet, inden hun kaster sig ud i det.

- Lige nu går jeg og vender og drejer det hele i mit hoved, for det er noget, der fylder meget, men det skal også lige planlægges med to børn. Heldigvis er de så store og selvhjulpet nu, og derfor føler jeg, at det er min tur til at gøre noget for mig selv, lyder det fra Melissa.

Melissa vejer nu 52 kilo, hvilket hun er godt tilfreds med. Privatfoto.

- Det er en dyr omgang, da prisen rammer godt og vel omkring de 59.000 kroner. Det er noget, jeg har sparet op til, da jeg selv skal betale det, så derfor skal det også overvejes nøje, inden jeg gør det.

Melissa og kæresten Peter. Privatfoto.

Melissa udelukker ikke, at hun kan finde på at blive gravid igen i fremtiden, da hendes kæreste Peter godt kunne tænke sig et biologisk barn. Hun slår dog fast, at der mindst skal gå tre år, før hun er klar til en graviditet igen.

Melissa, da hun medvirkede i 'Robinson Ekspeditionen' i 2014. Privatfoto.

Tv-kendis hyldes for hudløst ærligt billede