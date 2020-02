Tv-kendis har ventet i 27 år: Det føles helt surrealistisk

Det har været lang tid undervejs, men tirsdag kunne realitydeltageren Türker Alici endelig give borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard et håndtryk som bevis for, at han nu kan kalde sig dansk statsborger.

Det afslører han på Instagram, hvor han skriver:

'Det vigtigste håndtryk, jeg har givet til dato. Kan nu kalde mig for dansker.'

Türker Alici har deltaget i 'Paradise Hotel' tre gange, hvis man medregner den igangværende sæson, og han blev danskerdarling, da han deltog i 'Robinson Ekspeditionen' i 2018.

Ved samtlige programmer har han skullet fremvise sit tyrkiske pas, når han er rejst ud i verden.

- Jeg er født og opvokset i Danmark, og jeg ved ikke præcis, hvad der skete inden, jeg fyldte 18 år. Om mine forældre ikke fik søgt, eller hvad der skete. Men efterfølgende kom der en masse regler, jeg skulle indordne mig under, så jeg har prøvet og prøvet, siden jeg var 19 år, og nu er det lykkedes, siger en glad Türker Alici over telefonen.

Igennem møllen

Han er i dag 27 år, så det har været lang tid undervejs.

- Jeg har været igennem møllen med tests og prøver, og jeg tog den faktisk i december for tre år siden, så det har været en længere proces, sukker han og fortsætter:

- Man skal sende alle mulige lønsedler samt bevis for, at man har uddannelse og det ene og det andet. Selv om jeg har haft sendt pas, opholdstilladelse og kørekort, så var det ikke nok, fordi jeg manglede at sende billede af sygesikringsbeviset. Det føles helt surrealistisk. Du finder nok ikke en, der er mere integreret end mig, men jeg har prøvet i så mange år, og jeg tør ikke for alvor at tro på det, før jeg har passet i hånden og kan se mit billede på det.

Türker har sammen med sin kompagnon Ninos Oraha stiftet donutbutikken Bronuts i Aarhus, der i 2020 ekspanderer til København. Foto: Stine Rasmussen

Som født og opvokset i Danmark med tyrkisk pas har Türker Alici følt sig sat mellem to stole.

- Når jeg har været i Tyrkiet, har jeg ikke følt mig hjemme. Og det har jeg heller ikke helt i Danmark, fordi jeg ikke har haft passet. Jeg har følt mig som udlænding begge steder, siger han og kommer med et konkret eksempel på, hvordan har følt sig anderledes.

- Jeg har altid været misundelig, når jeg har været ude og rejse med mine kammerater. I lufthavnen er der to baner. En til dem med europæisk pas, der går direkte igennem. Den har mine venner kunnet benytte, og så har de måttet vente på mig, fordi jeg har skullet tage den langsomme kø.

Meget bøvlet

Forskellen blev også tydelig, da han skulle til England for at se fodbold. Fly og billet til kampen kostede 1200 kroner, men fordi han skulle til København for at ansøge om visum og i øvrigt vente fire uger på at få det, endte den samlede pris på 3800 kroner. Da han endelig ankom, skulle han igennem et større sikkerhedstjek for at komme ind i landet.

Med sit danske pas i hånden vil han få en af sine store drømme opfyldt.

- Jeg går meget op i fitness, og jeg følger nogle store profiler fra USA på de sociale medier. De har alle et fitnesscenter i USA, så jeg vil gerne tage på 'roadtrip' og besøge centrene. Jeg har aldrig 'turdet' søge om visum, fordi jeg har hørt, det er meget bøvlet, men det skal jeg nu, slutter han med tydelig glæde i stemmen.