Tv-kendis helt knust: - Der var ingen anden udvej

Den seneste uge har været svær for den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Michelle Vind Koldkur. Her måtte hun nemlig aflive den 13-årige rottweiler Maggie, som 24-årige Michelle har haft i syv år.

Det har langt fra været nemt for Michelle, der er knust af sorg. Til Ekstra Bladet fortæller hun dog, at hun ikke havde et andet valg.

- Hun havde i længere tid døjet med gigt i knæene og havde til sidst så store smerter, at hun nægtede at rejse sig. Vi havde prøvet alt fra olie, massage og kraftig smertestillende, men intet hjalp. Så der var ingen udvej, lyder det fra realitydeltageren.

Hun tog derfor beslutningen om at ringe til dyrlægen for at få Maggie aflivet.

- Maggie var en meget lydig og loyal hund. Så da hun pludselig ikke ville rejse, når man kaldte - og i stedet skreg af smerte - vidste jeg, at tiden var inde, men det var bestemt ikke med min gode vilje, fortæller Michelle, der har haft hunden i hele sit voksenliv.

Michelle Vind Koldkur og Maggie nåede syv år sammen, inden hunden ikke kunne mere. Foto: Privat

Opkaldet til dyrlægen var svært for realitydeltageren, men Michelle ved, at hun tog den rigtige beslutning.

- Jeg var fuldstændig ødelagt og kunne knap nok få stammet nogen ord ud, da vi snakkede med dyrlægen.

- Jeg trøster mig med, at det var det eneste rigtige - både efter vejledning fra dyrlægen, og hvad jeg selv kunne se. Hvis jeg havde beholdt hende længere, ville det have været egoistisk og kun for min egen skyld, fortæller Michelle.

Det betyder dog ikke, at tiden efter har været nemmere for ’Ex on the Beach’-baben.

- Jeg har haft det fuldstændig forfærdeligt. Jeg spiser dårligt, kommer ikke ud og har bare svært ved at bearbejde det. Dem, der har haft en så loyal, firbenet ven i så mange år, ved, hvad jeg mener.

Støttes af kæresten

Til daglig danner hun par med Kasper Klausen, som tv-seere både har mødt i 'Ex on the Beach' og 'Paradise Hotel'. Han er en stor støtte for Michelle, selv om han også er mærket af aflivningen.

- Kasper er selvfølgelig ked af, at hun er væk, men han tager det meget pænere end mig. Han har heller ikke så mange minder og år på bagen, som jeg har med hende, fortæller Michelle.

Parret har tidligere i år gjort hvalpen Kenya til en del af familien, men det er ikke sikkert, at det forbliver familiens eneste firbenede medlem.

- Jeg skal ikke udelukke, at der kommer en ny hund på et tidspunkt. Lige nu nøjes vi med Kenya. Jeg skal lige finde overskud i min hverdag igen, fortæller den triste Michelle.

