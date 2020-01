Tv-kendis hyldes for hudløst ærligt billede

Christina Siguenza deler nu for første gang et billede af sin mave

Christina Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', gennemgår lige nu et stort vægttab. På bare to måneder har hun smidt 11 kilo, og det har i den grad kunnet ses på 'Årgang 0'-moderens krop. På bare få måneder er hun gået flere størrelser ned.

Det store vægttab har dog endnu ikke gjort, at Christina Siguenza er helt tilfreds med sin krop. Særlig én bestemt kropsdel er hun utilfreds med, og hun kæmper dagligt en kamp for at acceptere, at den ser ud, som den gør.

Christina Siguenza deler nu billeder og video, der for hende er meget Privat

Det handler om Christina Siguenzas mave, som hun i mange år ikke har turde vise frem, men som hun nu viser uden filter i en ærlig video på sin Instagram-profil.

'Det handler om min mave. Jeg har ikke gået og 'flashet' min mave, siden jeg fik mit første barn. Problemet for mig har været, at jeg har været ked af den her vom - 'mommy tummy', som man også kalder det. Jeg har aldrig været i en bikini i mit liv. Det er mit mål til sommer. Derfor vil jeg gerne vise min mave til Instagram', siger hun ærligt i videoen, inden hun hiver op i blusen og viser sin mave til sine følgere.

I chok: Har mistet al tiltro

'Jeg tager lidt tilløb, for det er ret... Jeg bliver helt svedig indeni. Det har været et stort issue for mig. Her er min 'mummy tummy' med hudfold for neden', siger hun og fortsætter:

'Jeg har tabt mig en del, og det kan man se på min silhuet, men det løser ikke den problematik. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet maven, så jeg kan blive glad for den. Det er min dejlige, grimme mave, som har båret fem børn. Men som forfængelige mig vil jeg bare gerne have en pænere hud på min mave. Men det må vente', siger Christina Siguenza og understreger, at hun på et tidspunkt gerne vil have lavet et indgreb, så hun kan få fjernet den overskydende hud fra maven.

Her ses Christina Siguenzas mave uden filter. Foto: Privat

Her ses Christina Siguenza fra siden. Foto: Privat

Under opslaget vælter det ind med rosende ord fra mange af Christina Siguenzas følgere.



'Du er sej. Jeg er sikker på, at du kommer i en bikini til sommer. Børn sætter naturligvis sine præg på kroppen, men jeg er sikker på, at du nok skal finde en flot bikini, som du føler dig godt tilpas i', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Så flot fortalt og selvfølgelig skal du i en bikini - stor respekt for din rejse, og tak fordi, at jeg må følge med'.

Vil være ærlig

Til Ekstra Bladet uddyber Christina Siguenza, hvorfor hun har valgt at dele sin ærlige historie.

- Det er en del af MIN vægttabsrejse. Det er bestemt ikke piveri, men en oplysning om, at man har fortjent at være glad for sin krop. Det er okay at være uperfekt, og det i sig selv er perfekt, siger hun og fortsætter:



- Jeg har valgt at være ærlig med min rejse til alle, der har lyst til at følge mig. Det er det eneste rigtige at gøre for mig, da jeg mener, at jeg SKAL være ærlig overfor sig selv, hvis jeg skal holde min livsstil.

Christina Siguenza håber desuden, at der er andre, der kan blive inspirerede af hendes historie.



- Jeg har jo delt næsten 20 år af mit liv på tv. Så jeg er vant til at dele - dele af mit liv. Og det fortsætter jeg med, da jeg godt kan lide, at folk kan spejle sig i mig og mine 'issues', som mange kan relatere sig til. Jeg er ligeså uperfekt som alle andre, og det er vigtigt at fortælle omverdenen, siger hun videre.

Christina Siguenza er mor til Stephanie Siguenza, som seerne siden 2000 har kunnet følge i 'Årgang 0'.

