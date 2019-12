Tv-kendis i vild forvandling: Svær at genkende

Da Benjamin Christensen tonede frem på skærmen i 'Robinson Ekspeditionen' i 2016, så han noget anderledes ud, end han gør i dag, hvor han næsten ikke er til at genkende.

Selvom Benjamin dengang også var veltrænet, er det ingenting sammenlignet med i dag, hvor den 30-årige realitydeltager har øget muskelmassen gevaldigt.

Forvandlingen er blot sket på et halvt år, da han har besluttet sig for at stille op i en bodybuilderkonkurrence til foråret og derfor er begyndt at træne benhårdt.

Sådan husker vi Benjamin fra 'Robinson'. Privatfoto.

- Jeg går efter at blive årets 'Newcomer 2020', som er en konkurrence, som Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund afholder til april. Det er den første konkurrence, jeg stiller op i, og jeg gør det egentlig mest bare for at få en udfordring. Jeg startede med at træne i juni, og der er allerede sket super meget. Dengang vejede jeg 94 kilo, og nu vejer jeg 101 kilo, så jeg har fået en del flere muskler, fortæller Benjamin til Ekstra Bladet.

Her ses Benjamins vilde forvandling på de sidste seks måneder. Privatfoto.

- Nu skal jeg dog smide 11 kilo i fedt, da jeg skal veje under 90 kilo inden konkurrencen om lidt over tre måneder, så det er ret meget. Grunden er, at jeg stiller op i gruppen 80-90 kilo for at være en af de tungeste i stedet for gruppen +100 kilo, hvor jeg dermed ville være en af de letteste. På den måde har jeg bedre chancer for at vinde. Jeg er kun 178 cm høj, så det ville være lidt for store drenge at skulle op i mod, hvis jeg var i +100-gruppen, forklarer han og fortsætter:

- Det bliver nogle hårde måneder. Især her i juletiden, hvor der virkelig er mange lækkerier og snacks. Jeg har heldigvis fået en coach på, og det har gjort en kæmpe forskel i forhold til tidligere, hvor jeg bare selv trænede. Og han siger, det er realistisk nok, at jeg kan nå målet. Jeg er spændt på, hvordan jeg kommer til at se ud, når jeg skal være så trænet, men veje så lidt.

Der er ingen tvivl om, at Benjamin efterhånden er en stor fyr. Privatfoto.

Vejede mindst under 'Robinson'

Benjamin fortæller, at han blot vejede 80 kilo, da han vendte hjem fra 'Robinson Ekspeditionen' i sommeren 2016. Der er dog ingen tvivl om, at han meget bedre kan lide sin krop, som den ser ud i dag.

- Jeg har aldrig været så tynd, som jeg var efter 'Robinson', men jeg har også trænet i mange år, da jeg rigtig godt kan lide en veltrænet krop. Det er dog første gang, jeg har trænet så intenst, og jeg er meget gladere for min krop nu i forhold til tidligere. For mig er det jo større, jo bedre, forklarer Benjamin, som går efter at vinde guld, selvom den hårde træning går ud over privatlivet.

- Jeg træner fem gange om ugen - en times træning og en times posering, så det er noget, der tager meget tid. Særligt, når jeg også har skole, job og en toårige søn, Milas, ved siden af. Jeg er derfor nødt til at sige fra til mange sociale ting. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er det værd, hvis jeg får guld. Det hjælper dog meget på det hele, at Michelle (Benjamins kæreste og mor til deres søn, red.) også stiller op, så det er noget, vi gør sammen. Tingene skal koordineres meget, men vi er gode til at støtte hinanden, og vi er også på diæt sammen. Det er et fælles projekt, og det er super fedt, forklarer han.

Benjamin og Michelle, da de begge medvirkede i 'Robinson' sammen. Privatfoto.

Benjamin slår fast, at han efter konkurrencen i april har et mål om at stille op til danmarksmesterskabet, hvis han klarer det godt.

