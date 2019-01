Tv-kendis i vildt angreb på Janni Ree: - Du er en bitch

Bølgerne gik uden tvivl højt, da Caroline Petersen, Janni Ree og Rikke Chili alle var en del af TV3-programmet 'Divaer i junglen' i foråret.

De mindste uenigheder sig hurtigt til voldsomme fejder mellem de tre divaer.

Til Reality Awards 2019, som blev afholdt fredag aften i Docken i Københavns Nordhavn, førte deres heftige skænderier i programmet til, at de tre kunne kalde sig vindere af 'årets bitch fight'.

Janni Ree var dog ikke til stede for at modtage prisen, og det fik Caroline Petersen til at sende en stikpille i Janni Rees retning fra scenen.

- Du er 47 år og kan ikke komme op på scenen? Er du for gammel? Hvor er du Janni? Vi ses på Billy Booze, råbte Caroline ud til publikum fra scenen.

Caroline Petersen talte med store bogstaver på scenen. Foto: Anthon Unger

Efterfølgende fangede Ekstra Bladet hende og Rikke Chili til en snak om prisen og Caroline Petersens udbrud om Janni Ree.

- Janni, du er en bitch. Hvad sker der for, at du ikke tør komme? Er du for gammel, sagde Caroline Petersen til Ekstra Bladet, før de to fortsatte videre ud til festen.

Ligeglad

Dagen derpå fanger Ekstra Bladet Janni Ree over telefonen. Hun har ikke meget til overs for Caroline Petersens sviner.

- Jeg kan for det første sige, at jeg ikke er så stolt af at have vundet den pris. Men jeg er ligeglad med, hvad Caroline stod og råbte og skreg. Hvis jeg først begynder at lukke op for det, så eskalerer det bare, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Caroline Petersen sendte flere stikpiller efter Janni Ree. Foto: Anthon Unger

- Jeg vil ikke give dem den opmærksomhed, og jeg gider ikke at bruge min energi på det, fastslår hun.

Ifølge 'Forsidefruen' er der da også en god grund til, at hun ikke var til stede til Reality Awards fredag aften.

- Jeg er i udlandet. Så derfor havde jeg ikke mulighed for at komme. Det har intet at gøre med, at jeg ikke tør, siger Janni Ree.

Janni Ree sammen med Gunnvør og Amalie Szigethy til Reality Awards 2017. Foto: Mogens Flindt

