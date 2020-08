Tv-kendis indlagt: - Meget voldsomt!

Der er noget mere stille på tv-kendissen Christel Trubkas sociale medier i disse dage, end der plejer at være.

Det er der en særlig grund til.

Realitydeltageren, der især er kendt fra 'Paradise Hotel' og snart er aktuel i det nye program 'Singletown', er nemlig i øjeblikket indlagt og har været det siden søndag.

Det sker, efter hun i en længere periode havde haft det skidt og samtidig oplevede, at hendes lymfer hævede.

- Jeg begyndte at mærke det, da Teitur (kæreste, red.) og jeg var på Færøerne. Her begyndte mine lymfer at hæve, og jeg havde ondt i højre side af min hals. Der blev større og større forskel på de forskellige sider, og jeg begyndte at få feber og dunkende hovedpine, mens der voksede en større og større bule på min hals, siger Christel Trubka til Ekstra Bladet.

Tv-kendis gør comeback

Derfor valgte Christel Trubka at gå til lægen. Her viste det sig, at noget var helt galt.

- Jeg havde jo et par symptomer, der kunne minde om corona. Så jeg fik en test. Det var ikke det. Min læge fandt så ud af, at jeg havde alt for høje infektionstal. Jeg fik piller med hjem, som skulle slå det ned, siger realitydeltageren til Ekstra Bladet.

Det virkede dog ikke.

- Min temperatur blev bare ved og ved med at stige. Det endte med, at jeg havde 40,7 i feber, og så ringede jeg til vagtlægen. De indlagde mig på hospitalet i Amager, og jeg fik taget mange forskellige prøver og undersøgelser. De lavede blandt andet røntgen af min ryg og diverse blodprøver. Men de kunne ikke finde ud af, hvad det var. Min temperatur blev bare ved med at stige og stige. Det var meget voldsomt.

Ramt af bakterie

Efter flere undersøgelser kom lægerne dog til en konklusion. Christel Trubka var blevet ramt af en slem urinvejsinfektion med en sjælden form for bakterie. Behandlingen var stærk antibiotika, som Trubka fik sprøjtet direkte ind i årerne.

Som konsekvens har hun været indlagt i flere dage.

- Lægerne tror, at jeg har fået denne her bakterie ind i kroppen, da jeg var i Egypten i vinter, og derfor kender de den ikke så godt, fordi det ikke er en, man normalt ser herhjemme, siger Christel Trubka og fortsætter:

- Jeg er stadig indlagt, men har fået lov at komme ud på orlov. Det betyder, at jeg det næste lange stykke tid skal ind på hospitalet tre gange om dagen for at få medicinen sprøjtet ind. Derudover går jeg med drop, og så har jeg også fået piller med hjem. Så jeg bliver taget godt hånd om, siger hun.

Realitystjernes nedtur: Tog ti kilo på

Selvom Christel stadig er meget mærket af sygdommen, har hun det godt efter omstændighederne, fortæller hun.

- Jeg har stadig meget ondt i hovedet, og jeg er meget dopet på medicin. Men jeg har det godt, selvom det har været voldsomt at være indlagt. Det har jeg aldrig prøvet før, siger hun og fortsætter:

- Nu er det bare dejligt at komme lidt ud og få noget frisk luft og væk fra hospitalet, og så håber jeg, at det snart går over.