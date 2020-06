Tv-kendis: 'Jeg var tæt på at dø'

Det kunne have endt katastrofalt, da Morten Spangsvig blev hentet i ambulance mandag

Det skulle ellers have været en forholdsvis udramatisk operation, da tv-kendis Morten Spangsvig, der er bedst kendt fra 'Tattoo salonen', skulle indlægges for galdesten og galdeblærebetændelse.

Ved indlæggelsen mente lægerne nemlig, at han hurtigst muligt skulle opereres, men sådan gik det ikke.

Det fortæller 43-årige Morten Spangsvig på sin Instagram.

'På hospitalet blev det konstateret at jeg havde galdesten, og galdeblære betændelse, så galdeblæren skulle opereres ud mandag, denne operation blev udskudt til først tirsdag, jeg havde på daværende fastet siden søndag aften, og var fortsat fastende, tirsdag var der drøn på skytten og jeg var stand-by hele dagen, men blev igen aflyst stadig fastende, i store smerte og smækfyldt med antibiotika, da mine infektionstal bare steg og steg, onsdag var det ligesom et dejavu for hele dagen blev min operation udsat', starter han sit skriv.

Morten er bedst kendt fra sin medvirken i tv-programmet 'Tattoo salonen'. Foto: Kenneth Meyer

Til Ekstra Bladet fortæller Morten, at det var tæt på at gå galt, fordi operationen havde et vindue på fem dage, og da han endnu ikke var opereret den femte dag, ville hospitalet sende ham hjem.

- Så viste det sig så, at galdeblæren var sprunget, og der løb betændelse ud ved alle mine organer. Lægerne kunne se, at mine tarme var helt klistret sammen af betændelse. Det lå rundt om mine organer.

Ville ikke være vågnet igen

Hvis Morten var blevet sendt hjem, fortæller han, at han højest sandsynligt havde lagt sig til at sove på smertestillende, fordi han havde så mange smerter i maven.

- Og så var jeg jo nok ikke vågnet op igen, så jeg kan jo kun være glad for, at det skete på den måde, lyder det.

Selvom Morten er glad for at være hjemme igen, er han ked af, hvordan hans oplevelse blev på hospitalet.

- Det burde jo have været en simpel og lille operation, men jeg blev jo bare hele tiden sendt bag køen, så det er da irriterende, at vi skulle helt derud, hvor de ville sende mig hjem, og at den sprang.

Morten er igen hjemme ved sin kone Simone og deres børn. Foto: Privat

Fastede i 74 timer

Nu er han hjemme ved familien, hvor han er øm, udmattet og sulten.

- Jamen jeg skulle jo faste i 74 timer! Jeg levede på seks glas saftevand i de dage, det var virkelig det værste. Det bliver man altså lidt småskør af.

Morten Spangsvig skal nu til at tage en slapper og holde godt øje med sin krops signaler.

- Der kan jo stadig gå infektion i organerne, så det holder vi øje med, men ellers skal bare til at slappe af. Det er ikke ligefrem noget, jeg er god til, men jeg bliver nok lidt nødt til det denne her gang, fortæller han.