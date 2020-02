Tv-kendis lagt for had over fastelavnskostume: - Undskyld!

Søndag fejrede Mette Helena Rasmussen, der især er kendt fra TV2-programmet 'Nybyggerne', fastelavn.

I dagens anledning klædte hun sig ud som en muslimsk kvinde.

Men den udklædning er faldet flere for brystet, og Mette Helena Rasmussen er derfor blevet bestormet af henvendelser, efter hun har lagt et billede op af udklædningen på sin Instagram-profil.

Du kan se billedet af hendes udklædning her:

Her ses Mette Helena i sit kostume. Foto: Privat

De mange henvendelser har nu fået Mette Helena til at komme med en undskyldning i en video på sin Instagram-profil.

- Jeg kan mærke, at mit hjerte banker temmelig vildt. Det er fordi, jeg er nervøs, siger hun i videoen og fortsætter:

- Jeg vil gerne give en undskyldning. Jeg har i dag klædt mig ud til fastelavn. Det har jeg gjort i god tro og med de bedste intentioner. Men jeg har fået nogle beskeder på min profil fra folk om, at det virker krænkende, og at det virker som om, jeg ikke kender til begrebet kulturel appropriation. Nogen af beskederne var meget hårde. Jeg har måttet blokere to personer, fordi det var meget groft, det de skrev, skriver hun videre.

Er ikke racist

Ifølge Mette Helena Rasmussen undrede hun sig til at starte med over, hvorfor udklædningen skabte så stærke reaktioner.

- Jeg blev rigtig ked af det og vred over at blive beskyldt for at være racist, fordi jeg ikke opfatter mig som racist. Men jeg var også nysgerrig på, hvorfor det bliver opfattet racistisk. Hvad er det, jeg har misset?, siger hun.

Derfor besluttede hun sig for at ringe til en ekspert indenfor området for netop at blive klogere på, hvorfor folk reagerer kraftigt på sådanne udklædninger.

- Hun forklarede mig, at det opfattes undertrykkende at klæde sig ud som nogen andre, at jeg har været med til at tingsliggøre eller stigmatisere en befolkningsgruppe, og at jeg gør det for underholdningens skyld, siger hun og fortsætter:

- Jeg har været lidt naiv, og jeg er ked af det over det. Jeg mente ikke noget dårligt ved det. Jeg kan ikke gøre så meget ved det nu. Jeg vil bare sige undskyld for det. Jeg lover at sætte mig mere ind i det. Jeg har ikke gået i skole længe, og jeg har simpelthen ikke sat mig nok ind i det. Jeg vil gerne sige undskyld til dem, der har følt sig krænket.



Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Helena Rasmussen, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til sagen.

