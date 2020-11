Tv-kendis overrasker: Jeg er gravid

Smilene er ekstra store hjemme hos 28-årige Monique von Appen, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen' for tiden.

Hun er nemlig gravid. Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af sin voksende babybule.

'Et simpelt billede siger mere end 1000 ord', skriver Monique von Appen til billedet, hvor hun ligeledes har tagget sin kæreste, Mikkel Sennek, 26.

Til Ekstra Bladet fortæller den lykkelige tv-kendis, at det er en pige, hun venter. Datteren forventes at komme til verden 26. april 2021.

Starten på graviditeten har været en hård omgang for Monique von Appen.

- Jeg har været pissesyg og været et par ture på sygehuset for at få hjælp. Men nu har jeg det bedre og kan klare hverdagen nemmere, lyder det fra hende.

Ikke planlagt - men lykkelige

Hende og Mikkel begyndte at se hinanden for et års tid siden, og det var ikke meningen, at de skulle være forældre sammen allerede til foråret.

- Nej, slet ikke (graviditeten var ikke planlagt, red.). Jeg bliver bare utrolig hurtigt gravid, fortæller Monique og understreger, at de begge glæder sig.

- Vi grinte lidt af det, men vi talte det igennem en million gange efterfølgende, og vi kunne ikke være mere glade, jubler hun.

Monique von Appen har i forvejen to døtre med sin ekskæreste Mark Bøgelund, der også har medvirket i flere realityprogrammer - blandt andet 'Robinson Ekspeditionen' med Monique.