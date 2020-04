Tv-kendis overrasker: Laver sin egen pornofilm

Fredag er der på Viafree og Viaplay premiere på en ny sæson af 'Olivia og sexmyterne', hvor tv-kendissen Olivia Salo, der blandt andet er kendt fra TV3-programmet 'Love Island', udforsker det seksuelle Danmark.

I det nyeste afsnit af programmet går det bestemt ikke stille for sig, når Olivia Salo skal instruere, fotografere og lave sin egen pornofilm med pornoskuespilleren 'Kitty' og en masse grøntsager.

– Jeg elsker porno. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Jeg skal nok aldrig selv lave porno, men jeg vil da overlade det til nogle andre, fortæller Olivia i programmet, hvor hun til at starte med skal lægge en plan for sin pornofilm:

- Jeg skal jo sidde og researche lidt på porno, og det skal jeg, fordi jeg i dag skal lave min helt egen pornofilm, som skal underholde folk til den her aften i swingerklubben, som jeg skal lave. Jeg tænker, det skal være onani, for det er lidt sådan en myte, at os kvinder ikke onanerer, men det gør vi, kan jeg sige. Måske skal det være noget med en ungpige-fantasi. Onani med grøntsager, siger Olivia Salo i programmet og fortsætter:

- Grunden til, at det skal være med grøntsager, er, at jeg godt vil udleve denne her fantasi om en ung pige, der har fundet sin seksualitet og bare gerne vil kneppes, griner hun.

Olivia Salo springer ud som instruktør på sin egen pornofilm. Foto: Anthon Unger

Mange forskellige lyster

Til Ekstra Bladet fortæller Olivia Salo, at hun er glad for, at hun har fået lov til at lave en ny sæson af serien.

Hun har nemlig fået masser af positive reaktioner, efter hun første gang kastede sig ud i at undersøge danske sexmyter.

- Reaktioner på sæson ét var sindssygt gode - både fra branchefolk, men også fra seere. Det overgik alle forventninger, og det har virkelig rykket noget hos nogle mennesker. Det har jeg tydeligt kunne se, siger Olivia Salo, som også var godt tilfreds med den første sæson.

- Det var sindssygt sjovt at dykke lidt mere ned i, hvilken industri den danske sexbranche kunne være, og hvor mange forskellige lyster vi har, som man måske ikke lige have tænkt over, siger hun.

Konceptet er ændret

Olivia Salo fortæller, at konceptet er ændret i sæson to i forhold til den første sæson.

- Nu er det mig, der bliver udfordret, og jeg får også skubbet til nogle grænser, inden jeg til sidst skal lave en fest i en swingerklub, hvor jeg har brug for noget underholdning, siger hun.

Derfor kastede hun sig over at skabe sin egen pornofilm, og det endte med at blive en god oplevelse.

- I starten var jeg meget nervøs, men da vi kom i gang, var det som om, at det var det mest naturlige, og at jeg have gjort det i mange år, siger hun og glæder sig over det endelige resultat af pornofilmen.

- Det er blevet skidegodt. Det er det virkelig, siger Oliva Salo, som ikke afviser, at hun igen springer ud som pornoinstruktør i fremtiden.

Hvad kan seerne ellers glæde sig til at opleve i sæsonen?

- De kan i hvert fald glæde sig til at se mig blive presset og nervøs for første gang. I sæson ét var meget af feedbacken, at jeg var meget nonchalant omkring det hele - og at det var noget lidt andet for mine veninder. For første gang ser man, at jeg bliver presset, men det lærer jeg noget positivt af, siger Olivia Salo, som dog ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvad der presser hende.

Du kan se 'Olivia og sexmyterne' på Viafree og Viaplay.