Tv-kendis prøver hypnoseorgasme for åben skærm

I den nye sæson af 'Olivia og sexmyterne' har Olivia Salo hørt rygter om, at man kan få en orgasme gennem hypnose. Derfor tager hun sin gode veninde Fine med under armen for at se, om en berøringsløs orgasme kan virke på hende.

Hun er dog lidt skeptisk i forhold til, hvorvidt det er muligt at få en orgasme uden at blive rørt ved.

- Det lyder lidt humbug agtig, det her med berøringsløse orgasmer, siger Olivia Salo i programmet.

Alligevel vil hun gerne være på den sikre side, inden Olivia og veninden tager af sted.

- Jeg håber ikke, at det er noget grisseri. Før det bliver for pinligt for mig selv, skal jeg i hvert fald skifte bukser, før vi går. Til fare for en sprøjteorgasme, siger Olivia Salo i programmet.

'Jeg er et kæmpe kontrolmenneske'

I programmet får Olivia og veninden lov til at opleve en kvinde, der får en berøringsløs orgasme.

- Jeg har set lidt af hvert, og det er meget spændende at opleve så tæt på. Man kunne tydeligt se, at hun fik en orgasme. Jeg var meget spændt på, om det kunne have samme indvirkning seksuelt. Det kunne jeg se, at det kunne det godt, siger Olivia Salo.

Efter de har set og oplevet en anden kvinde blive hypnotiseret til en orgasme, bliver det Olivia Salos tur til at sætte sig godt til rette og lade sig hypnotisere.

- Jeg er et kæmpe kontrolmenneske, så jeg vidste godt til at starte med, at det ville være svært at hengive mig igennem hypnose - også fordi jeg ikke har prøvet det før, siger Olivia Salo til Ekstra Bladet og forsætter:

- Det handler om mindset. Jeg har supersvært ved at hengive min tillid til andre mennesker på den måde. Hvis det skulle virke på mig, skulle det måske være med en rigtig tæt partner, siger Olivia Salo.

'Olivia og sexmyterne' kan ses på Viafree. Foto: Nordic Entertainment Group

Du kan se 'Olivia og sexmyterne' på Viafree.