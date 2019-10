Tv-kendis ramt af forfærdelig familietragedie

*** SPOILER-ALARM: Hvis du ikke vil vide, hvad der sker i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', så skal du stoppe med at læse NU. ***

Kort før sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen' blev 26-årige Nis Prio og hans familie ramt af en tragedie.

Blot to uger før, Nis satte sig i et fly mod Filippinerne, faldt hans onkel nemlig om med hjertestop. Desværre vågnede han aldrig op igen.

Det fortæller en rørt Nis i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', efter han har stået i dødskamp mod Christina.

- Jeg er lettet over, at jeg gør nogen stolte derhjemme, siger han om sin præstation i dødskampen og knækker sammen i tårer:

- Jeg skal lige have en pause, siger han, inden han fortsætter med at fortælle historien om, hvorfor han bliver så berørt:

Se også: Dansk tv-vært: Det værste jeg har oplevet

- To uger inden, vi tager herned, der dør min mors bror, og det er bare så synd for hans familie. To døtre og en kone. Så den her dødskamp er for dem. Det betyder meget, siger han og kan ikke holde tårerne tilbage.

Nis Prio fortæller videre, at hans onkel døde meget pludseligt.

- Han var til rutinetjek med hjertet - det skal han hver anden måned. På vej hjem får han hjertestop (i bil, red.) og havner så oppe i et træ. Der var ikke så meget at gøre, siger han og fortsætter:

- Det har jeg holdt på. Det er sgu for dem (familien, red.) i dag. Hernede forsøger man at få tingene til at give mening. Hernede fandt jeg ud af, at der var noget, der gav mening. Så det er sgu for hele familien, siger han om dødskampen.

Den historie får Christina til at bryde ud i gråd ved siden af ham.

Nis Prio lod følelserne få frit spil mandag aften. Foto: TV3

Følelserne fik frit spil

Til Ekstra Bladet fortæller Nis Prio, at han blev rørt, fordi tanken om hans familie pludselig blev stærk, da han stod i dødskampen.

- Det hele ramte mig, og så blev jeg bare så rørt, fordi jeg kom til at tænke på min familie, jeg har derhjemme. Jeg savnede dem, især i kølvandet på det, der var sket, siger han og fortsætter:

- Inden jeg tog afsted gav det hele ikke så meget mening. Men så fandt jeg ud af, hvad jeg kæmpede for, og så var der ikke nogen tvivl om, at jeg skulle afsted. Da vi stod i dødskampen havde jeg været ramt på sult og savn hjem til, og så tog følelserne bare over. Det var hårdt.

Nis Prio fortæller, at han dog havde overvejet at lade være med at tage afsted og dermed droppe sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen' i kølvandet på onklens død.

Se også: Kæmpe profil om nyt 'Robinson': - For hårdt for mig

- Men det gav jo mening, og min familie opfordrede mig også til at tage afsted. I den situation gav det mig et boost, og jeg fik blod på tanden i forhold til at kæmpe endnu hårdere.

Ifølge den 26-årige 'Robinson'-deltager fyldte tankerne om familien meget under opholdet på Filippinerne.

- Det var følelser, der kom frem lige der, og det var naturligt, fordi vi var så pressede. Jeg tror, at alle deltagerne havde det sindssygt hårdt. Dem, der ikke sagde, de havde det hårdt, lyver. Der er meget ventetid, så man tænker ekstremt meget på dem derhjemme, siger han videre.

Du kan se 'Robinson Ekspeditionen' hver mandag klokken 20 på TV3 og Viaplay.