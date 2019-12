Tv-kendis ramt af ufattelig tragedie: - Det er slet ikke gået op for os

Realitydeltageren Julie Lieberkind, der er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Divaer i junglen', er blevet ramt af en regulær tragedie hen over julen.

Hendes søster, Patricia Veinholt Bøll, er efter længere tids sygdom gået bort 29. december, blot 26 år gammel.

- Jeg tror slet ikke, det er gået op for os endnu. Vi er dybt berørte af det hele, og det er rigtig hårdt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Siden hun var 19 år, har søsteren vidst, hun havde sygdommen ALS, der langsomt tapper kroppens muskler for styrke.

- Det endte ud i, at hun var helt lam i kroppen, men talte helt almindeligt, og så havde hun den her maske, som hjalp hende med at trække vejret, fortæller Julie Lieberkind.

Julie Lieberkinds søster, Patricia Veinholt Bøll. Privatfoto

Kunne ikke få ilt

Tragedien kan være svær at fatte.

Patricia Veinholt Bøll havde det efter omstændighederne fint, da hun lillejuleaften sad og ventede ude i bilen, mens et par familiemedlemmer handlede ind i Netto. Uheldigvis røg slangen til hendes livsnødvendige iltmaske pludselig af.

- Hun er nok gået i panik, fordi hun ikke kunne trække vejret ordentligt, så fik hun hjertestop og blev indlagt på Hvidovre, hvor hun døde i går aftes, fordi hun var blevet så slemt hjerneskadet af mangel på ilt, fortæller en tydeligt berørt Julie Lieberkind.

- Man kan sige, at det faktisk ikke engang havde noget med hendes sygdom at gøre. Det var bare slangen, der var røget af, og så gjorde hjertestoppet, at hun var blevet så slemt hjerneskadet, at der ikke var noget at gøre.

Hvad er ALS? Sygdommen hedder amyotrofisk lateral sklerose - deraf forkortelsen ALS. ALS er en sygdom som rammer de motoriske nerveceller i hjerne, hjernestamme og rygmarv. De motoriske nerveceller giver signaler til kroppens muskler, som er under viljens herredømme. Symptomerne er tiltagende muskelsvind med svaghed i arme og ben, samt synke- og talebesvær. Årsagen er i de fleste tilfælde ukendt, men hos 5-10% er sygdommen arvelig. ALS er alvorligt, og de fleste dør indenfor nogle få år, men de arvelige former har ofte bedre prognose. Medicinsk behandling kan udskyde sygdommen kortvarigt, men ellers er behandlingen lindrende. Kilde: Sundhed.dk Vis mere Luk

Planlagde ferie

Dødsfaldet har påvirket familien meget, fordi det skete så pludseligt.

- Vi skulle have været i USA her til sommer. Hun var i gang med at arrangere en tur, hvor vi skulle være væk i næsten en måned. Så det er hårdt, siger Julie Lieberkind.

- Hun elskede at komme ud og opleve verden. Hun var meget omsorgsfuld og havde mod på livet. Hun havde så meget viljestyrke, og hun tænkte altid på andre, før hun tænkte på sig selv.

For Julie Lieberkind fylder sorgen naturligt nok stadigvæk meget, men hun trøster sig ved, at hendes søster trods alt har fået fred.

- Man kan sige, hun havde nok ikke holdt flere år endnu, men hun havde da nok kunnet holde lidt endnu. Det har vi snakket om, men så kom det her så. Hun har jo frygtet i lang tid, hvornår det skulle ske og sådan noget, fordi hun vidste jo godt selv, hun var meget syg, og man dør af den her sygdom lige meget hvad, fortæller Julie Lieberkind.

- Vi prøver lidt at tænke på ... Det er rigtig svært, men vi prøver at tænke på, at hun er et bedre sted nu, fordi hun led jo. Hun havde jo smerter indimellem, og det må man jo også tænke på. Hun er et bedre sted nu.

