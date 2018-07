Tv-kendis sælger sommerhuset: Kom med indenfor

Louise Dorph Houvenaeghel har de sidste mange år nydt sommeren i sit 80 kvadratmeter sommerhus i Tisvilde, men nu har hun valgt at skille sig af med det.

Det oplyser hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har valgt at sætte sommerhuset til salg, da jeg har fået nogle børn, der er blevet så store, at de ikke gider at være der mere. Jeg har haft sommerhuset i ni år, og livet har forskellige cyklusser, og nu kan jeg bare mærke, at jeg skal noget andet end at holde sommerferie i Tisvilde. Jeg skal prøve noget nyt, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Sommerhuset i Tisvilde. Foto: Frederikke Heiberg

Boligstylisten, der tidligere har været gift med tv-værten Jes Dorph Petersen, pointerer, at hun har en drøm om at få sit eget, og det skal være uden for storbyen.

Se også: Louise Dorph: Jeg har ikke fortrudt forholdet til Jes

- Jeg vil måske gerne købe mit eget sted i stedet for at bo til leje i en lejlighed.

- Jeg er en naturtype, og det er også grunden til, at jeg er træt af at bo i lejlighed, siger hun.

Prisen mangler

Den 48-årige indretningsekspert pointerer, at hun nu skal forhandle den endelige pris på plads med en mægler.

- Prisen på huset er fastlagt endnu, før jeg har snakket med min mægler og skrevet under på papirerne, siger hun.

Ekstra Bladets research viser, at et hus på 80 kvadratmeter i Tisvilde koster cirka mellem 1,8 millioner og 2,0 millioner kroner.

Huset blev renoveret

Hun har dog ikke travlt med at sælge. Hun vil vente til de helt rigtige købere, før at hun skiller sig helt af med herligheden i Tisvilde.

- Det dejlige ved et sommerhus er, at man har ikke travlt, så når det hele går op, så bliver det solgt, siger indretningseksperten.

Huset i Tisvilde var med TV2-programmet 'Store boligdrømme' i 2013, da Louise Dorph Houvenaeghel (dengang Lehrmann) satte en omfattende renovering af sommerhuset i gang.

Ved den lejlighed var Jes Dorph-Petersen med i programmet, da han var kæreste med hende på det tidspunkt.

Se også: Zobel-arving sælger liebhaver-bolig: Vil tjene millioner

Herunder kan du se billeder af huset, som Ekstra Bladet har fået lov til at bringe.