Tv-kendis: Se min nye røv

Sarah Tiedt har netop været gennem en numseoperation, og hun er ikke bleg for at vise resultatet frem. Se den nye numse i videoen nedenfor

Det skortede ikke på stramme baller og store numser, da Reality Awards 2020 fredag aften gik løs på Docken i København.

Indehaveren af aftenens mest ombejlede røv var dog Sarah Tiedt fra 'Paradise Hotel'. Hun har netop fået foretaget en numseoperation, og da Ekstra Bladet spørger ind til, hvordan det går med bagdelen, er hun klar i mælet:

- Det går bedre, det gør det. Den bliver blødere og blødere, som den også skal blive, så det går godt, lyder dommen fra hende.

Selvom Sarah Tiedt er glad for sin nye bagdel, er hun dog langt fra færdig med den.

- Jeg er tilfreds med resultatet, men jeg vil gerne have den større. Lad mig sige det sådan, fortæller hun med et smil.

Sarah Tiedt har dog ikke tænkt sig at hoppe tilbage på operationsbordet og gå under kniven igen. I stedet vil hun forsøge at tilføre bagdelen lidt tyngde på traditionel vis.

- Jeg tror bare, man bliver nødt til at træne sig til det. Det tror jeg, lyder det opgivende fra Sarah Tiedt.

