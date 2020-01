Tv-kendis' svære erkendelse: Færdig for altid

Meget tyder på, at Malou fra 'Hjem til gården' aldrig kan vende tilbage til sit elskede job som landmand

Der er ingen tvivl om, at den i dag 23-årige Malou Friis, der medvirkede i sidste års omgang 'Hjem til gården', er en kvinde med ben i næsen.

Kort tid inden optagelserne til TV2-programmet i sommeren 2018 var hun netop blevet færdiguddannet som landmand, og det fremgik bestemt også tydeligt på skærmen, at hun havde helt styr på livet på en gård.

Efter de otte uger i programmet begyndte Malou på sit arbejde som landmand, men blot en måned efter gik det helt galt. Malou blev sparket af en ko, som ikke ville samarbejde med malkningen, og det har vist sig at medføre alvorlige konsekvenser for den unge landmandskvinde.

- Jeg har stadigvæk gener efter at være blevet sparket af koen. Jeg har dagligt ondt i hovedet, nakken og mellem skulderbladene. Så jeg tager stærke smertestillende hver dag. Det er meget træls. Jeg går fuldtidssygemeldt, og der er desværre ingen bedring. Selvfølgelig er det blevet bedre siden sparket på den måde, at jeg ikke længere har ondt lige der, hvor jeg blev sparket, men ellers er der ikke sket det store, fortæller Malou til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke rigtig gøre noget, men jeg håber, at jeg snart bliver sat i noget fysisk træning, så jeg kan træne nakken op igen. Lægerne tror dog ikke, at jeg nogensinde kommer tilbage til landmandslivet igen. Det kan min nakke ikke klare. Så jeg ved ikke lige, hvad der skal ske, fortsætter hun frustreret.

Malou var taget til Reality Awards sammen med mange af de andre 'Hjem til gården'-deltagerne. Foto: Jonas Olufson.

Ny levevej

Malou ærgrer sig over, at hun har brugt tre og et halvt år på en uddannelse, hun nu ikke kan praktisere. Hvad hun nu skal bruge fremtiden på, er endnu usikkert.

- Det er da mega træls, når man lige er blevet færdiguddannet og så skal til at finde på noget nyt igen. Jeg ser, hvad tiden bringer, men jeg ved ikke endnu, hvad det skal være. Måske noget foderkonsulent. Jeg har ikke helt mistet håbet, og jeg håber bare, at jeg kan fortsætte i noget indenfor landmandsretningen trods alt, fortæller hun.

Heldigvis for Malou, har hun også haft lidt medgang i den svære tid. Tilbage i oktober 2018 fandt hun nemlig sammen med kæresten Michael Hansen, som er bror til Rikke Hansen, der også medvirkede i 'Hjem til gården' sammen med Malou.

- Det går rigtig godt med os. Vi har boet sammen i et halvt år, og det går dejligt med det, fortæller Malou glad.

