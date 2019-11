Tv-kendis svines til: Det er Umut om igen

Kenneth Jørgensen fra årets 'Robinson Ekspeditionen' er blevet lagt for had på de sociale medier, hvor han svines til, og folk ønsker hans arbejdsplads går konkurs. Se eksempler i bunden af artiklen

'Kenneth er godt nok den mest usympatiske deltager, der har været med nogensinde'

'Kenneth er så modbydelig, modsiger konstant sig selv og har røven fuld af undskyldninger.. Det skidt jeg får under neglene efter havearbejde er sgu mere værd end ham'

'Vil efter at have set hvor egoistisk ham Kenneth er aldrig nedværdige mig til at købe noget fra bageren i Løgstør'

Sådan lyder blot få af de voldsomme personangreb, som i disse uger ryger i retning af 'Robinson'-deltageren Kenneth Jørgensen. Sammen med Jaffer Janjooa styrer han ekspeditionen, og de andre deltagere får sandheden at vide råt for usødet.

Det sidste har i kombination med Kenneths overlegenhed i dysterne fået troldehæren frem på de sociale medier, hvor han svines til på samme måde, som det for nylig var tilfældet for Umut Sakarya, der som en konsekvens deraf valgte at forlade 'Vild med dans'.

- Jeg har læst næsten det hele, tror jeg, siger Kenneth Jørgensen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Kenneth får mange hadefulde beskeder i kølvandet på sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Nent Group

Gør sindssygt ondt

Han fortæller, at han havde regnet med verbale tæsk på sociale medier efter særligt de sidste par afsnit, men omfanget er kommet bag på ham. Én ting er, at folk går efter ham som person. Men når hans familie og arbejdsplads bliver blandet ind i det, bliver det for meget.

- Jeg er ansat i en lille virksomhed, jeg tror ikke, at folk tænker over, at når de skriver sådan noget, kan det godt ramme en virksomhed som vores, så det gør sindssygt ondt på mig. Der var nogle unge drenge, der skrev, at de håbede, vi gik konkurs. Har de ingen opdragelse, spørger han og fortsætter:

- Jeg synes, det er sindssygt at ønske en virksomhed konkurs. Jeg er ansat, jeg ejer den ikke, så jeg bliver sgu ked af det og sur over, at det skal gå ud over mit arbejde, for det har aldrig været min hensigt, at jeg skulle nedværdige den bager, jeg er ved.

Bageren, der dominerer årets 'Robinson', kan sådan set godt forstå, at han skaber debat, og han kan godt forstå, at folk er efter ham. Det har han selv været, når andre deltagere har været 'for meget' i programmet.

- Men der er langt fra at sidde hjemme i stuen, som vi har gjort i familien i de sidste 10 år, og til at gå på nettet og skrive det offentligt. Min kone og barn er også blevet nævnt, og selvfølgelig bliver jeg påvirket af det.

- Hvordan påvirker det dig?

- Når afsnittet bliver sendt mandag, så begynder futtoget at køre på Facebook. Det gør, at jeg ikke kan sove ordentligt om natten, og der går i hvert fald nogle timer, før jeg kan falde til ro. De første par nætter kan være hårde at komme igennem, fordi tankerne kører rundt, og man tænker da også: 'Er jeg virkelig sådan en stor idiot?' Man kommer til at tvivle på sig selv, siger Kenneth Jørgensen.

Sammenlignet med Gøtte

Han understreger, at han også var glad, humørfyldt og smilende i programmet. Men det ser man ikke meget til i ekspeditionen, hvilket der nok er en grund til, mener han.

- Jeg er den eneste, der er så direkte i programmet, der er ikke andre, og der er heller ikke nogen, der siger mig imod, så jeg kommer til at stå lidt alene som ham bøllen, der siger noget til de andre, siger han og fortsætter:

- Allerede da jeg tog derned, havde jeg lagt en plan for, hvordan jeg ville spille mit spil. Når jeg bliver stillet spørgsmål, så giver jeg min mening til kende, og jeg indrømmer også, at jeg er provokerende som person. Jeg ved ikke, hvorfor jeg søger det, men sådan har det været hele mit liv.

Kenneth Jørgensen understreger, at hans behandling af Steffen Nielung, som følte sig nedgjort af Kenneth efter sin exit, var over stregen, og at han siden har undskyldt sin opførsel.

- Der har jo været Hade-Hanne, Hade-Martin osv. Nu er du puttet i samme kasse. Hvordan har du det med det?

- Jeg var bange for, at jeg ville ryge i den kasse, og jeg kan også se, at de sidder og sammenligner mig med Gøtte (fra 2015-sæsonen, red.) på de sociale medier. Det rammer sgu lidt hårdt, men jeg ved også, at jeg var der for at spille spillet. At lade de andre være brikker for mig var min måde at gemme det personlige væk. Jeg var sgu kommet for at vinde, siger Kenneth Jørgensen.

Stof til eftertanke

Han fortæller samtidig, at han oplever støtte fra sin arbejdsgiver, selv om den lille bagerkæde på to forretninger nu ufrivilligt er blevet en del af hans deltagelse i ekspeditionen. De mange negative reaktioner har givet stof til eftertanke, og han erkender, at han fremover måske skal blive bedre til at holde sin mening for sig selv - i stedet for at give sin uforbeholdne mening til kende hver gang chancen byder sig.

- Med tanke på alt det had, der rettes mod din person, fortryder du så din deltagelse i programmet?

- Jeg fortryder ikke, at jeg tog afsted, men jeg fortryder det, der sker nu. Det må jeg indrømme ikke er så sjovt. Det giver stof til eftertanke, siger Kenneth Jørgensen og sender en opfordring til folk, der sviner andre til på de sociale medier.

- Det er fint, at de skriver, jeg er en usympatisk person, det er møntet på mig, men husk nu på, at der sidder kone og barn, som faktisk er ret stolte af det, deres mand og far har klaret og gjort. Det er sindssygt, så meget negativitet, der er på nettet, det er fuldstændigt det samme som med Umut. Ros da hellere dem, som I godt kan lide i stedet for at svine dem, I ikke kan.

