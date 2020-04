Tv-kendis tager stor beslutning: - Jeg vil leve igen

Malou Petersen, der tidligere har deltaget i 'Robinson Ekspeditionen', har de seneste otte år levet efter træning, kostplan og diæter, hvor to af årene har været på konkurrenceniveau. Men nu siger hun stop.

I forbindelse med coronakrisen, hvor alle fitnesscentre har været lukket ned, og hendes konkurrence er blevet aflyst, har Malou Petersen haft masser af tid til at tænke over, hvad fremtiden bringer.

Seks uger inden hendes konkurrence blev aflyst, stod Malou Petersen klar til at stille op efter at have sultet sig selv, men nu har hun valgt at trække sig.

- Den ro og tid, jeg har fået, hvor jeg ikke har haft mulighed for at træne rigtig, har gjort, at jeg har tænkt meget over mit liv og mærket efter, om det er det, jeg virkelig vil, siger Malou Petersen til Ekstra Bladet.

Klar til familie og hus

Malou Petersen fyldte 30 år i oktober og har efterfølgende tænkt over, om hun vil bruge flere år af sit liv på træning og diæt. Hun er nemlig nu klar til familie, børn og hus.

- Man siger nej til meget og trækker sig fra mange arrangementer og mennesker. Jeg har i denne coronatid nydt livet på en anden måde, jeg har spist fornuftigt og drukket en øl. Jeg vil hellere værdsætte mit liv og opleve nogle ting, end jeg vil bruge alle mine penge på at stå på en scene for at blive et kendt navn indenfor fitness verden, siger Malou Petersen.

I otte år har Malou Petersen levet kontrolleret, og nu er det på tide, at hun vil leve mere frit og selv bestemme.

- Jeg har virkelig nydt det. Men jeg siger til mig selv, at nu vil jeg leve mit liv igen. Jeg vil godt have familie, børn og hus. Det koster penge. Sporten i sig selv er skidedyr. Jeg har ikke været ude at rejse i flere år, jeg har ikke kunnet spare op, fordi mine penge er gået til fitness, siger Malou Petersen.

Stopper ikke helt

Selvom hun trækker stikket fra konkurrencer, betyder det ikke, at hun stopper med at træne eller leve sundt. Nu vil hun bare leve i en sund form og i en kvindekrop.

Malou nåede kun at være med i én konkurrencesæson. Her blev det dog alligevel til i alt fem konkurrencer, hvor hun kunne tage en medalje med hjem ved dem alle.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kunne nå rigtig langt. Jeg trækker mig ikke, fordi jeg ikke kan. Jeg trækker mig på toppen. Jeg går derfra med gode oplevelser og den forstand, at jeg ved, at jeg kan, hvis jeg vil vende tilbage, siger Malou Petersen.

Dertil har hun også fået en masse kommentarer fra folk, der både vil savne hende i sporten, men også folk, der har respekt for hendes valg og støtter hende.

- Det var en hård beslutning og hårdt at sige højt. Min familie var meget lykkelige. De synes, det er rigtig dejligt, for man udsætter jo sig selv for rigtig meget. Min coach var oprigtigt ked af det. Men han støtter mig, siger Malou Petersen.