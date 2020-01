Tv-kendis trækker stikket: Lægen siger stop

Livet som realitystjerne kan være en fest herhjemme.

Det kan vinderen af 'Paradise Hotel' i 2018, Lenny Pihl, skrive under på. Siden sejren har han festet i et sådant omfang, at han tidligere over for Ekstra Bladet har forklaret, at han trængte til en seriøs pause.

Den har han ikke været god til at overholde, og det har fået konsekvenser i form af en løftet pegefinger fra lægen.

- Min læge siger, jeg skal stoppe med at drikke i tre måneder, spise grøntsager og dyrke motion, siger Lenny Pihl, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen onsdag middag.

Her er han netop kommet hjem fra lægen.

- Jeg kunne slet ikke mere, det sejlede. Hver dag, efter jeg havde drukket, var det bare ned og kramme kummen.

Dansk tv-kendis i kæmpe bommert

Krop i krise

Han fik derfor tjekket sine tal hos lægen, og selv om noget var fint, så haltede blandt andet levertallene.

- Der er krise i organsystemet. Han sagde, at mit blodtryk og hjerte er fint nok, men de havde taget prøver på leveren, der ikke var gode. Min mave er også ude af balance, og tarmsystemet sejler. Nu skal vi bygge det op igen, siger han med lav stemme.

Har du så tænkt dig at holde dig fra fest?

- Det er jo en umulig opgave, men der er ikke noget at gøre. Jeg må holde en lille pause frem til sommer. Det bliver svært, men det skal jeg. Det er slut med druk to gange om ugen, siger han alvorligt.

Lægen siger stop, fortæller Lenny Pihl. Foto: Olivia Loftlund

Et fucking helvede

I august sidste år kunne han også mærke kroppens signaler. Her fortalte han til Ekstra Bladet, at han var flyttet hjem til sin mor og stedfar for at få styr på sit liv. Her havde han festet non-stop i kølvandet på sejren i 'Paradise Hotel', og efter en tur i Sunny Beach med de nye paradisoer havde han fået nok.

- Det har været et fucking helvede. Så nu flytter jeg hjem til de gamle, kommer på plads og stopper med druk, fest og farver. Jeg skal prøve at blive voksen, sagde Lenny Pihl dengang og fortsatte:

- Jeg skal finde mig selv, få noget ro og komme tilbage - ædru. Det har været for voldsomt, det er stukket helt af for mig. Det her år har nok været det værste år i mit liv. Jeg skulle til at sige på godt og ondt, men det er kun på ondt. Det har været sindssygt.

Kæmpe drama: Respektløst!

Hvordan det?

- Bare fester hele tiden. Jeg har drukket for meget, det har været fuldstændigt ude af kontrol. Der har været fest og gang i den konstant, og de nye kammerater i København har heller ikke gjort det nemmere, for de rider på bølgen nu. Jeg har selv været der, og jeg har været meget sammen med Teitur, Jonass og dem der, vi har haft det fucking grineren, men nu tager jeg lidt afstand fra det hele og holder mig væk fra alt, sagde Lenny Pihl i august.