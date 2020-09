Tv-kendis under heftig beskydning

'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl var i det røde felt, da han annoncerede til Ekstra Bladet, at venskabet med en anden 'Paradise'-vinder, Teitur Skoubo, er slut grundet hændelser, der fandt sted i tv-programmet 'Singletown', som de begge deltager i sammen med deres kærester.

Her skulle Teitur have opført sig dårligt over for Lennys kæreste.

- Han har været en idiot over for hende. Der, hvor jeg kommer fra, passer kammerater på hinandens kærester, og det gør han ikke. Han var et svin, proklamerede Lenny Pihl uden tøven.

Og nu viser det sig, at det ikke kun var Lennys kæreste, Melina Buur, der havde problemer med Teitur Skoubo. I 'Singletown' fremstår han venlig og munter, men virkeligheden var ofte en anden. Det fortæller Lea Othmar, der delte lejlighed med paradisevinderen i programmet.

- Jeg følte, at han kørte på mig, fortæller Lea Othmar i videoen, som kan ses over artiklen.

Adspurgt hvordan han kørte på hende, svarer hun:

- Han var sådan: 'Sami ligger hundrede procent og..'. Han kørte på alle og sagde: 'Din eks ligger og laver alt muligt', og da der var nogle singler inde til vores fest, som skulle ind i den anden lejlighed, så følte jeg, at han prøvede at sige et eller andet, der var løgn, som de kunne sige videre til dig (Sami ,red.). Han skabte bare drama derinde, siger Lea og understreger, at det var værst i starten og blev bedre senere hen i programmet.

Det var ikke kun Melina, der ikke kunne snuppe Teiturs opførsel i 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Prøvede at sige stop

I 'Singletown' adskilles kærestepar i to lejligheder, hvor de lever som singler. Henover sommeren skal de date fremmede, for at teste om kærligheden nu også er så stærk, som de selv går og tror.

Leas kritikpunkter fremgår ikke af programmet.

- Nej, man ser det ikke. Man ser i hvert fald ikke mine og Teiturs skænderier. Vi blev jo skilt ad til sidst, vi kunne slet ikke være i samme rum, fordi vi bare... Vi kom bare så meget op at skændes. Det bliver bedre i løbet af programmet, men de har slet ikke vist det overhovedet, siger hun.

- Var der ikke nogen, der sagde noget til ham?

- Jo, vi prøvede jo at sige stop. Vi prøvede også at sige, at det var for meget, og det var der også andre, der gjorde. Men jeg tror bare, altså han var jo en stor personlighed i programmet, så de kunne jo ikke tage ham ud.

I det nyeste afsnit mødes Sami og Lea i en såkaldt kærlighedsceremoni. Det starter dramatisk, da Lea fortæller, at der bliver kørt på hende i lejligheden. Det får Sami til rasende at sparke til rekvisitterne og bryde ud i gråd. Han fortæller, at hans voldsomme reaktion skyldes, at han havde advaret produktionen om, hvad der foregik og bedt dem beskytte Lea.

Stak helt af

Da de er adskilt i hver sin lejlighed, blev tanken om, at hun havde det dårligt for meget for ham..

- Da jeg kommer ned fra ceremonien, fortæller jeg, hvad der sker (med Teitur og Lea, red.), og Lenny frygter så lidt, at Teitur også kører på Melina, men han tror det ikke, fordi de er venner, så selvfølgelig gør han ikke det. Han tror, at han (Teitur, red.) støtter og hjælper hende, men så stikker det fuldstændigt af.

Det oplevede Lea, der befandt sig i lejligheden med Melina og Teitur, med egne øjne.

- Det gik helt amok i vores lejlighed med de to. Melina blev jo taget ud derfra, for hun kunne ikke være der sammen med Teitur, fortæller hun.

