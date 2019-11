Tv-kendis vender tilbage: Der var klamt, ulækkert og mug på maden

Så er der godt nyt for fans af realitygenren, for den tidligere 'Robinson Ekspeditionen'-deltager og 'Paradise Hotel'-vinder Monique von Appen gør tv-comeback.

Det sker i Viafree-programmet 'Kollektivet', hvor man samler en flok unge realitymennesker og lader dem bo i et kollektiv. Undervejs i programmet stempler Monique ind, og det var ikke en udpræget fornøjelse. Tværtimod.

- Jeg er en meget kontant dame, jeg lægger ikke fingre imellem, og der var nogle, der ikke kunne tåle min måde at sige tingene på, der kom gnidninger, og jeg følte mig ikke velkommen, siger 27-årige Monique von Appen til Ekstra Bladet.

Klam lejlighed

Hun fortæller, at hun forsøgte at blive en del af fællesskabet i 'Kollektivet', men at hun og de andre piger kom skævt ind på hinanden fra start – blandt andet fordi de var meget uenige om, hvordan man skal bo.

- Jeg ved, hvordan jeg vil have tingene, og hvordan jeg ikke vil have det, og den lejlighed var virkelig ulækker. Den var klam, og jeg har været udsat for panikangst før på grund af en rigtig klam lejlighed, det ville jeg helst ikke opleve igen, siger hun og fortsætter.

- I køleskabet var der mad med begyndende mug på, og det var grænsen for mig.

Det førte til, at forholdet mellem Monique von Appen, der har to børn med 'Ex on the Beach'-deltageren Mark Bøgelund, og de andre deltagere var anstrengt fra starten af, og selv om det blev bedre hen mod slutningen af programmet, så skete det for sent.

- Det var ikke behageligt at være der, og jeg er ked af det i programmet, hvor jeg ringer hjem til min veninde og græder, for selvom jeg prøvede at ændre deres syn på mig, så lykkedes det ikke før til sidst, fortæller hun og erkender, at det nok ikke kan være anderledes

- Der var fire paradisoer fra samme sæson, og de havde et bånd sammen. Sådan er det bare. Det havde været det samme med mig, hvis de havde sat mig sammen med f.eks. Christel. Det bånd er svært at bryde.

Monique von Appen vandt 'Paradise Hotel' i 2015, da hun delte præmien på 500.000 kroner med Anders Meyer. Privatfoto

Frygter 'hate'

Startcastet i programmet består af fire deltagere fra årets 'Paradise Hotel', Anne Plejdrup, Sami Hansen, Kasper Eriksen og Lea Othmar, samt de tidligere 'Paradise Hotel'-deltagere Simone Hvenegaard og Boris Laursen. Særligt Anne Plejdrup har måttet stå mål for mange negative kommentarer på sociale medier i forbindelse med sin optræden i programmet, og Monique von Appen frygter, at det samme sker for hende, når hun rammer skærmen på fredag.

- Jeg har haft rigtig, rigtig ondt i maven, og jeg havde faktisk glemt alt om det (programmet, red.), indtil jeg fik en mail om, at det var klar. Efter jeg har set, hvor meget Anne er blevet svinet til, så frygter jeg, hvordan folk ser på mig, for der bliver sagt nogle ting derinde, og man ser nogle ting, konstaterer hun.

Monique von Appens entré i 'Kollektivet' kan ses fredag på Viafree.